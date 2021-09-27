蕭子墨劇中挑梁演出。（三和娛樂 myVideo提供）

導演劉亞菱。（三和娛樂 myVideo提供）

蕭子墨（右）和李沐飾演兄妹。（三和娛樂 myVideo提供）

新演員蕭子墨以網劇《不讀書俱樂部》獲釜山國際影展「亞洲內容獎」入圍「最佳男新人」項目，成為本年度華語影劇圈唯一代表，與來自韓國的宋江、陳俊翔、日本的森崎溫等人一同角逐。

巧合的是，在劇裡飾演蕭子墨妹妹的李沐，去年也曾入圍「最佳女新人」，《不讀書俱樂部》同時獲得「最佳短劇／網劇」項目提名，成為本年度成功被國際關注的臺灣代表劇組。

首次入圍亞洲國際級的獎項，蕭子墨直呼不可置信：「原以為是短劇類競賽，知道其他入圍者才發現是長短劇一起比，很激動，實在太難了。」原來《不讀書俱樂部》每集約長10至13分鐘，相比來自韓國、日本同項目入圍的戲劇動輒超過1小時到半小時的長度更有表現優勢，看似容易，卻以最難拿捏的喜劇演出獲得新人入圍，可見蕭子墨的表現帶給評審深刻印象。

蕭子墨表示：「在疫情期拍攝短劇還可以入圍，很榮幸。」他這個角色雖然有個舞台劇版的原型，但他放入其他版本不同的表演方式，他補充：「這不是一般男一會演的方式。」監製葉育萍更形容角色是「幼稚、任性、逃避現實、瘋癲病嬌的巨嬰男孩」。

這角色在戀情、家人情感裡，從懦弱逃避到成長，比搞笑喜劇更多了性格層次，因此獲得男新人入圍，讓戲劇科班出身的他覺得努力被看見。面對同項目以《如蝶翩翩》入圍的宋江、《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔、《真心愛著妳》森崎溫等人，蕭子墨都看過他們的演出，他打趣說：「我都想舉粉絲的牌子了。」

《不讀書俱樂部》將原本獲得國際肯定的舞台劇IP成功轉化為臺灣首創的「泡麵劇」，用更短、節奏更奇想明快的方式推出，此次同步入圍「最佳短劇／網劇」，導演劉亞菱也是戲劇版的編劇，她感恩地表達入圍喜悅：「我們的戲主場景在書店裡，完全靠演員們的表現，創作不受空間限制，還是交出好作品。」

導演劉亞菱也開心團隊的努力被各界看見，客串演出的郭子乾，第一時間也恭喜劇組雙項入圍，主演的JR紀言愷、張再興、林映唯、陳加恩等也在社群或工作群分享入圍喜悅。

蕭子墨也謝謝劇中飾演她妹妹的李沐，「我想告訴李沐，妳演我妹妹是很重要的，如果不是妳，不會有這種火花」。無獨有偶，李沐去年也憑《誰是被害者》入圍新人項目，更能感受蕭子墨的心情，還約正在外地拍戲的蕭子墨，回台後「兄妹」相聚。

《不讀書俱樂部》改編自C-Musical製作之音樂舞台劇，原劇曾於韓國大邱國際音樂劇節得獎，此刻正為疫情轉變下「劇場影像拍攝計畫募資」倒數中（9／30截止），盼能順利達標。