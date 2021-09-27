為讓軍事訓練役役男有部隊實務經驗，且可在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起要求在新兵訓練後須下部隊，且可能抽中「金馬獎」，分發至金門、馬祖部隊進行專長訓練。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，不少民眾對此政策感到傻眼，有更多民眾認為應該要延長疫期。

《中天新聞》27日派出記者在台北西門町街頭，詢問民眾，如何看待國防部說，嚴禁老兵欺負新兵，新兵訓練後必須「下部隊」、「抽外島籤」，並給出5個選項讓受訪民眾選擇：

1.我笑了！嚴禁有用嗎？不欺負新兵欺負誰？

2.挺啦！哪一次不挺的，四個月外島觀光也不錯

3.加油！「下部隊」、「金馬獎」抗中保台靠他們

4.我就問，這…到底是誰想出來的政策？

5.先延長一年吧，四個月是去度假嗎？

總共有17名民眾參與投票，結果顯示，有3人選擇選項1，1人選擇選項2，1人選擇選項3，4人選擇選項4，最多人選擇選項5，選項5一共獲得8票。

有受訪的民眾表示，「我覺得四個月時間真的有點太短」、「下部隊，問題是體能四個月訓練不出來，有些體能就不行」、「國防部的哪一位？出來承認、出來面對」、「不會想到有誰當四個月的兵，那根本是在玩耍嘛」。

此外，國防部長邱國正27日在立院接受媒體訪問時表示，規劃讓役男有機會到部隊經歷，起碼比訓完後回家有助益，因此，此次連同外島也有，只要是部隊，到部隊後律定哪些工作能做、不能做，劃分後對役男多了部隊經驗總是好的。邱國正說，目前實施的有二種，一種是一次訓、另一種是分兩次訓。兩次做完後，到部隊做其他不同於新訓課目，都有做規劃，有勤務、戰鬥等部隊。