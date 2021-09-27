電動車很環保，但是充電時間過長一直是個缺點，然而德國汽車材料商馬勒公司(Mahle)與電池製造商艾羅泰波能量 (Allotrope Energy) 合作，發明一種僅需90秒即可完成充電的電池系統，將可幫助電動汽車的全面普及。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，市面上有愈來愈多的電動車，而且許多國家也都下達了補助與優惠，比如專屬的停車格與充電器。但是這些優惠都突顯電動車的里程隱憂，一但電力用完，需要花幾個小時的時間才能充飽，這使得電動車往往只適用於1天內的車程。

馬勒公司研發的鋰碳電池。(圖/mahle)

馬勒公司研發部，動力系統研究主任邁克·巴塞特博士(Mike Bassett)說：「如果電動車的充電速度，可以與傳統內燃機汽車的加油時間相比，那麼會有更多人會選擇電動車。我們的發明將會把這個夢想給實現。」

電池研發團隊表示，在電子原件中有兩種東西可能儲電，一是充電電池，二是電容器，充電電池的充電時間長，但是儲電量大；電容器則相反，充電時間短，但儲電量低。於是研究團隊借用了2種元件的特長，是一種電容式電池。

他們將傳統鋰離子電池中的正極，與超級電容器中的負極相結合，再用有機電解質隔開，可以說把電池與電容器相串接，帶來的效果是電容器提供的巨大功率密度、充電能力，再結合鋰電池的能量密度，形成每分鐘20千瓦的快速充電效率。

另外要說明的是，馬勒公司也將傳統鋰離子電子做出改變，變成鋰碳電池，減少了稀土金屬的使用量，改用廉價的石墨，而且完全可回收再用，並且石墨的優良傳熱與散熱性，使它不易受到熱失控事件的影響，比較不會出現電池過熱和損壞。

今們的早些時候，馬勒公司還推出了自己的車用電動馬達，它不使用永久磁鐵，而是全面的電磁鐵，可以使電動車更加輕便化，除了應用在電動汽車上，也適用電動摩托車上。

研發團隊的成果，已發表在英國的Cenex 低碳汽車展(2021 Cenex Low Carbon Vehicle)，該展在9月22~23日進行。