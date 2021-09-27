高雄榮民總醫院教授王志龍和虎尾科技大學老師黃昕瑀老師共同合作，以近年滯銷大陸的鳳梨為主題，研發適合老幼的軟質食品「低鈉益生菌鳳梨茶香鐵蛋」，奪得「2021韓國WiC世界創新發明大賽」金牌，未來有望幫助台灣鳳梨小農增加銷路。

今年韓國WiC世界創新發明大賽受到疫情影響，但仍不減有心創新發明的國家，積極參與的熱情。參加國家，不同於往年，比照奧運兼顧競賽與防疫的精神，以線上競賽方式參展。台灣計有38件參賽，最後總成績僅次於第一名的韓國。

韓國人經常為了消除疲勞而去汗蒸幕，過程中會吃外殼很堅硬的烤雞蛋、煙燻蛋或炭燒蛋。團隊思考要開發一種適合幼兒和老人的軟質、耐保存的零嘴，就是以新鮮鳳梨軟化鐵蛋，再於鐵蛋熬煮完成後添加益生菌提高鐵蛋的營養和延長保存，此產品與韓國的汗蒸幕雞蛋外觀相近，口感卻大大地不同，獲得「2021韓國WiC世界創新發明大賽」金牌獎。

王志龍目前為高榮復健醫學部主治醫師，黃昕瑀為「教育部補助技專校院推動創新創業計畫110年創業人才培育暨技術加值推動基地」子計畫主持人，團隊希望「低鈉益生菌鳳梨茶香鐵蛋」技術推廣能幫台灣農民找到新銷路。

高雄榮總院長林曜祥表示，他一直鼓勵同仁研究及創新發明，多投稿國際論文期刊，參加發明競賽。王教授團隊這幾年參加波蘭、烏克蘭等國舉辦的發明展，已經有二金一銀的佳績，希望團隊再接再厲，為國爭光。