喜歡吃熱狗的人要注意了！根據美國研究指出，從飲食可以看出壽命長短，每吃一根熱狗，平均會減少36分鐘壽命，至於怎麼吃才能更長壽？營養師透露，把每日攝取熱量的10%拿來吃健康食物，是延長壽命的關鍵。

根據美國密歇根大學在權威期刊《Nature Food》發表的「從飲食可看壽命長短」研究指出，含糖飲料、熱狗、漢堡等加工類食品，所含的糖分、反式脂肪和鈉都有損健康，長期吃會導致短命，並舉例每吃一根熱狗，平均會減少36分鐘壽命，每喝一罐汽水恐減壽12分鐘。

至於怎麼吃才能更長壽？研究指出，若肉食主義者將每日攝取熱量的10%換成蔬果、堅果、豆類或海鮮，將可有效延長壽命。營養師劉怡里在《健康2.0》節目中表示，以台灣人平均一天攝取1800大卡來計算，10%約是180大卡，可用一條魚、一碗蔬菜及一碗水果來取代一個熱狗堡的熱量。

劉怡里並補充說明，想吃得健康必須兼顧3大營養素，首先蛋白質要充足，可以魚類、海鮮、豆類及紅肉等為主，但不要吃油炸的；另外，維生素A與維生素C也不可或缺，可吃番茄、芭樂、柑橘類，以及紅蘿蔔和綠色蔬菜，除了增加免疫力，也可幫助抗氧化。