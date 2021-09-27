無人作戰裝備成亮點! 彩虹-6、翼龍2、攻擊-2、無偵-7等多款大型無人戰鬥機亮相中國珠海航展 搶先看!

本屆珠海航展即將開幕，據參展方已透露的消息，這次航展首次展出的高空無人偵察機「無偵-7」是最受矚目的新式裝備，在網上亦引發熱烈討論。無偵-7也被稱為中國版「全球鷹」，因為它具備戰略級的高空高速偵察功能，速度較全球鷹更快，堪稱為「戰略之眼」。參展單位亦宣稱，在開展後將公佈一項世界第一的功能，也引起許許多猜測。

《澎湃新聞》報導，首次在航展上公開亮相的無偵-7無人偵察機可說是這次航展上最受矚目的自主研發新式軍事裝備，它採用比較少見的連接翼氣動佈局，前後機翼聯結在一起，整體上呈菱形，在增加滯空時間的同時還能提高飛行速度。無偵-7的功能類似美國RQ-4全球鷹(Global Hawk)的戰略級無人偵察機，可搭載多種偵察設備，它主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務，而且速度比全球鷹更快，堪稱「戰略之眼」。

無偵-7無人機是大陸自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。（圖／澎湃新聞)

《環球網》報導，第13屆珠海航展即將開始，一些媒體已開始傳回照片和視頻。由於疫情關係，本屆航展極少有外媒參加，外國軍事網站只能在網上參觀。而按照過去慣例，會有很多外媒會在展出武器尋找外形相似的美國武器，然後分析當中有多少是「抄襲」美國產品。例如，同樣在航展上受到矚目的殲-16D，就有外媒說是照抄美國海軍EA-18G咆哮者電子攻擊機。

本屆珠海航展還展出了形形色色的無人機，自主研發的無偵-7的中國航空工展出多個無人機型號，包括打開彈艙的攻擊-11無人機、無偵-7無人偵察機、無偵-8高空高速偵察機，以及翼龍、雲影、旋戈等多個系列數十個型號。

無偵-7採用比較少見的連接翼氣動佈局，整體上呈菱形，在增加滯空時間的同時還能提高飛行速度。（圖／澎湃新聞)

根據中航工業介紹，首次參展的無偵-7它採用“Φ”型連接翼氣動佈局（俗稱為菱形聯翼氣動佈局）；機載基本系統以3代戰機高可靠多餘度系統為基礎；導航系統與任務載荷皆屬優異等級，具有良好的環境適應性。

美媒《國家利益》網站曾指出，這種原被稱為「翔龍」的無人偵察機，可執行高空持續偵察、監視和情報搜集任務。它的起飛重量估計為7.5噸，巡航速度約每小時700公里，可在2萬米高空續航10小時，作戰半徑2500公里。這次數據尚未獲官方證實，中航工業方面更另外透露，無偵7還創造了一項「世界第一」，但要到航展正式開幕時才發佈。

無偵-7機載基本系統以3代戰機高可靠多餘度系統為基礎，導航系統與任務載荷較為優異。（圖／澎湃新聞)

報導說，最可能被美媒認為相似的，莫過於美軍的全球鷹無人機。它同樣是可以在2萬米高空執行戰略偵察任務，但它的體積更大、續航能力更強。相較於全球鷹，無偵7 採用的創新性的菱形連接翼氣動佈局可大幅提升大展弦比機翼的結構強度與穩定性，降低整體重量和飛行阻力，它也因此成為世界上第一種實用化的聯翼結構飛機。