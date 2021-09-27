2.5萬份高中學習歷程檔案被遺失，可能造成許多大學明年申請入學採用學習歷程檔案的意願降低。不過教育部今天放狠話，學習歷程檔案占大學申請入學總成績至少2成，若有個別大學或個別校系傾向不以此選才，教育部會評估並據以調減該校系申請入學招生名額比率，以維護申請入學精神。

教育部表示，111學年度起大學申請入學，並未改變既有的書審(即備審資料之審查）、面試或實作等甄試方式，以及學測成績的占分比，只是增加學習歷程檔案作為備審資料來源之一，學生可以從學習歷程檔案勾選資料來製作備審資料，藉此對備審資料進行數位化、系統化、認證化的優化改良，並調整改進備審資料架構，破除「資料越多越好」迷思，並將審查重心明確轉移到校內學習活動。

因此，大學招聯會通過的111學年度適用之大學多元入學方案中，也明定申請入學第二階段指定項目甄試，備審資料占分比應有相當比例，並規範備審資料占分比應至少20％(明定占分比例下限)，得以讓大學校系依其專業領域選才需求，透過學生備審資料，看見學生的特質與能力；並審酌醫學系、牙醫系、術科校系等不同專業領域的選才特性，備審資料占分比則另有規範。

教育部表示，111學年度起大學申請入學參採學生備審資料制度並未改變，學習歷程檔案作為學生準備申請入學備審資料來源之一，大學透過重視學習歷程，參考學生高中階段修習特定領域／科目之必修或選修課程表現， 藉由檢視多種類資料，激勵學生適性發展，落實高中領域學習的完整性，並以多面向綜合評量進行招生選才。