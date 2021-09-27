國民黨主席當選人朱立倫今在臉書發文，列舉出總統蔡英文過去的兩岸論述，並怒轟「民進黨、陸委會應該先看清楚蔡英文主席的論述，再罵人！」

朱立倫指出，「一中問題必須面對」、「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神最重要的特質就是交流對話、擱置爭議」、「台灣除了少數原住民以外，大部分都是從大陸移民而來」、「台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心」，以上都是蔡英文過去的主張。

朱立倫表示，「九二共識、一中各表」是擱置爭議與對岸實際交流互動、累積善意的基礎，我們的「一中」就是中華民國，「尊異」，就是尊重我們的民主自由，兩岸同是炎黃子孫，同樣傳承中華文化，以上是朱立倫長期的主張。

朱立倫痛批，請民進黨看清楚蔡英文主席的論述，再罵人！請陸委會看淸楚蔡英文總統的兩岸主張是什麼，先做功課，再對外發言！除非以前的蔡英文不見了或失蹤了，全民一起尋找真正的蔡英文！