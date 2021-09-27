台北一名施姓男大生與高姓女友分手後，化身屠龍手，在交友網站約砲，還拍了砲友背面裸照向室友炫耀，高女日前把施男室友傳來的私訊對話po網，指控施男「可以不要有女友又約砲嗎？」，遭施男怒告妨害名譽，台北地檢署27日以罪嫌不足，對高女處分不起訴。

據了解，施男就讀大學時曾與高女是情侶，2人分手後常在網路論壇Dcard互指對方不是，因此延伸不少侵害名譽權的民事官司，包括2018年2人當街拿著手提包互打拉扯，最後施男被依傷害和毀損罪判拘役10天，高女也被依強制罪判刑2月。2020年間，高女疑似從施男的室友那裡取得一段私訊對話，包括施男在交友軟體tinder用本人照片註冊帳號截圖，施男拍攝的1張頭部打碼背部照，施男並在對話截圖中對室友說：「今天又屠龍了」。

高女將這些對話截圖po上「Dcard」感情版，標題「可以不要有女友又約炮拍炮友裸照嗎？」，內文寫道「難道女生就真的只能淪為一個爛男人的玩物嗎」、「有女友了還在約炮」、「同樣手法玩幾次噁不噁心！！！」。

對此，施男控告高女與一名楊姓網友涉嫌妨害名譽及違反個資法，高女辯稱，覺得難過才會po網抒發心情，楊姓網友則喊冤：「只是留言問學校有屠龍手嗎？留言比我嚴重的人都沒事，為什麼只告我？」

施男在檢方調查時證實，這些對話是他和室友在聊天打屁，檢察官考量一般人看到這樣的對話，的確是會認為施男在向人炫耀自己交友約砲，認為高女並未捏造不實，最後將她與楊姓網友一併不起訴。