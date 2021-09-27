「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道40年幾年，臉蛋、身材都保養得宜，不時會在網上分享生活日常，今（27日）她在臉書曬出一張背影照，引來藍心湄驚問「裡面都沒穿？」笑稱她學壞了。

陳美鳳在臉書曬出一張自己正在梳化的照片，當時她穿著深藍色洋裝，長袖子還做透視雪紡的設計，光看就覺得相當有氣場，只見她被造型師和化妝師圍繞著，在造型團隊的巧手下，陳美鳳已頂著一頭大波浪浪漫捲髮，而她本人也非常滿意這造型，不禁直誇：「大師出手，就是快~狠~準~美」。

陳美鳳曬美背，藍心湄歪樓留言。（圖／翻攝自臉書）

雖然陳美鳳沒露正臉，僅以背影入鏡，但火辣曲線已十足吸睛，照片一PO，好友洪都拉斯、吳申梅都前來大讚「這個背影就是巨星」、「好美的長髮」，沒想到還引來閨蜜藍心湄歪樓留言，大爆「裡面都不穿了膩？性感爆發！學壞了喔。」讓陳美鳳趕緊回應澄清「有穿啦有穿啦」，姐妹互動逗樂眾人。

陳美鳳曾因凍齡美貌登上外媒，儘管已經65歲，仍看不出歲月在她身上有留下痕跡，她不時也會挖出早年照片回憶以前時光，就被發現從以前到現在，陳美鳳身材依舊火辣，臉蛋也常保青春，不愧有全台灣最美麗的歐巴桑美稱。