大陸通訊巨頭華為財務長孟晚舟2018年12月遭到加拿大警方違反美國伊朗禁令而遭到逮捕，事後美國司法部也對孟晚舟、華為相關子公司提起訴訟，最終在日前終於與美方達成緩起訴協議，讓孟晚舟在3年後重返大陸。據外媒報導，陸美關係雖然還在冷凍，但這件事情卻展現了雙方務實一面。

據《華爾街日報》報導，美國司法部暫緩起訴孟晚舟，這起事件等於移除了陸美關係之間其中一塊絆腳石，展現雙方務實處理問題的一面。從川普時期以來，雙方開打貿易戰，並一路延伸至科技產業爭霸、人權，以及北京當局在南海與台海問題與美國的衝突。

不過，拜登政府上台後，包括氣候變遷合作和發放簽證等舉動都不同於川普時期，這些行動發生在陸美關係極度緊張之際，且沒有在雙方明顯重大爭議上有緩和跡象，甚至擔憂雙方會擦槍走火，引發軍事衝突。

就在此時，孟晚舟被放回大陸，這就像一齣精心設計的戲碼。孟晚舟與美國司法部達成協議，孟晚舟承認，她曾就華為在伊朗的業務發表過不實言論，美國司法部則是同意推遲放棄孟晚舟的刑事指控，主要是要求孟晚舟不會再犯，讓孟晚舟時隔3年回到大陸。

同時間，北京當局釋放2名加拿大人，並同時結束在大陸3年的監禁，他們於孟晚舟被補幾日後，遭到大陸逮捕，北京當局聲稱，是因為2人健康因素而釋放，並否認人質外交的疑慮。

對於孟晚舟案，一位親近拜登政府的知情人士指出，這起事件與美方想緩解與大陸的緊張情勢無關，因為美國司法超然獨立地位，不會受到白宮影響。

美國諮詢機構美中關係全國委員會(National Committee on United States-China Relations)的會長Stephen A.Orlins表示，他看到一些事情，有不好的也有好的，但這件事情(孟晚舟案)有機會帶來積極發展。

近期，美國駐華領事館已批准數以萬計的大陸學生簽證，美國司法部也在7月撤銷撤銷了指控5名訪問學者隱瞞其與大陸軍方關係的訴訟，並暫停在川普時期被貼上威脅國家安全標籤的大陸科技產品行動，包括騰訊的WeChat，以及字節跳動的TikTok。

北京當局則是以不再新建境外煤電廠，回應拜登的陸美合作處理氣候變遷問題，美國飼料穀物協會(U.S. Grains Council)的數據顯示，大陸今年對對美國玉米、大麥和高粱的進口力道增強，北京新任命的駐美大使也透露，雙向溝通是有益的。

拜登在上周二聯合國大會談話表明，闡述美國多邊外交的世界觀，聲稱他無意再打一場冷戰。9月早些時間，拜登與習近平進行了90分鐘通話，代表美國正致力負責任管理陸美關係，確保競爭不會變成衝突。