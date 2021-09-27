政大校長郭明政表明不再續任，校方今日召開臨時校務會議，選出下一任校長之遴選委員，經無記名投票選出18位遴選委員，含學校代表九人、校友代表及社會公正人士9人，加上教育部遴派代表3人，共計21名委員。

郭明政宣稱「一任就把該做的事做完，沒必要做第二任」，因此他早早就表明不續任。而依政大校長遴選辦法第二條規定，校長任期屆滿10個月前，應組成校長遴選委員會，辦理校長遴選事宜。

政大經校務會議代表投票選出18位遴選委員，包括7位教師代表：外語學院院長阮若缺、社科院院長楊婉瑩、傳播學院院長郭力昕、教育學院副院長陳榮政、國際事務學院教授李世暉、企管系教授彭朱如、法律系副教授陳志輝。

行政人員代表1位：學務處古素幸；學生代表1位：法律系三年級陳思妤；校友代表及社會公正人士代表9位：台灣銀行董事長呂桔誠、天下雜誌董事長吳迎春、中央通訊社董事長劉克襄、財信傳媒集團董事長謝金河、美國維尼吉亞大學訪問／客座教授林夏如、中研院副院長黃進興、中研院台灣史研究所所長許雪姬、政大校友總會理事長鄭丁旺、政大名譽教授林元輝。

除了這18位，教育部也會派出3名代表，分別為前新竹教育大學校長曾憲政、教育部政務次長劉孟奇、中山大學副校長蔡秀芬。