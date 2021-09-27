國民黨主席選舉由朱立倫勝出，未能連任的現任主席江啟臣27日前進台北街頭，與同黨台北市議員羅智強在捷運大安站外的路口進行街頭演講，表示在黨主席選舉後，要來完成人民交付的任務，監督執政的民進黨，並呼籲民眾在12月18日出門投下公投票，表達對政策的意見，他更指出，此次公投需要有超過500萬人來投票決定這些政策的重新思考。

在街講開始前，江啟臣接受媒體採訪時表示，自己今天上午和張亞中見面，下午則和朱立倫見面，因為選舉已經結束，現在最重要的是讓黨務工作無縫接軌的進行，讓大家能夠在結束選舉後，能相互團結合作，完成接下來人民交給我們的任務，就是監督民進黨，為人民發生，而這也是他和羅智強會站在這邊最重要的理由。

江啟臣指出，下午和朱立倫見面時，他希望在尊重常會和朱的意願之下，趕快順利完成交接，交接小組相關工作也已陸續展開，希望黨務工作不要有任何空窗，接下來不管是罷免或公投，都希望趕快來推動，畢竟這才是人民所在意的。

街講開始後，江啟臣做為第二棒，在羅智強講完後站到路口，開始對民眾眼講，指大家可能覺得去年才剛選舉完，但要跟各位報告，12月18日馬上又有一次投票機會，這次不是對人而是對政策，如果對政策有意見、不滿，對政府表現不信任，12月18日有一次的機會，可以用票表達心中的意見，決定要吃什麼樣的豬肉和打疫苗。

江啟臣坦言，雖然還有3個月，但仍希望這個已經被延後的投票，能讓大家有機會重新用自己的選票來決定要什麼政策，這是經過150萬人連署得來的公民投票的機會，拜託大家不要浪費這個機會，我們需要超過500萬人以上出來投票，才能決定這個政策，和上次的公投一樣，每張票都代表人民意，「用你的選票，決定我們要吃的食物、打疫苗、要什麼樣的紓困」。