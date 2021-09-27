國民黨主席改選，由朱立倫以8萬多得票當選落幕，但候選人張亞中緊咬票數，以6萬餘票奪下第二名，也讓外界有看法認為，張亞中可在2022年代表國民黨參選高雄市長。對此，張亞中27日回應表示，國民黨應該先解決黨內的問題和建立起一套有系統的思想理念和論述，每次到選舉才在找人，這樣並不是好的方式。

張亞中27日在「中天新聞」政論節目「正常發揮」表示，被問及2022是否願意披上戰袍，選高雄或其他縣市首長。張亞中說，民進黨在高雄的經營就像一棵大樹，藉由「仇中愛台灣」的論述為根基，建立起一套兩岸敵對的策略，甚至在台南也是如此，國民黨只拿一把斧頭砍是很難砍除的。

2022出戰高雄市長？張亞中上中天節目回應。(圖/翻攝自 中天新聞YT畫面)

【正常發揮PiMW】覆電沒"民國" 蘇酸朱立倫"假愛台"藍反嗆! 國名不講.國歌不唱…還敢嘴? 張亞中來了!" 正常發揮"譙翻塔綠班 票源複製韓國瑜! 韓粉力挺戰高雄[email protected]正常發揮 20210927

他說，自己在選黨主席時，在高雄參加政見發表會，曾提出一套「上下對打」的主張，即思想上的對決，如「228始末、台灣史為何、國民黨在高雄做過什麼？」，由國民黨中央來發動，把民進黨的根打鬆動後，民進黨中央就很好打了，並須把根打爛，對台灣才是好的。

他強調，高雄市長、台南市長人選不能完全從人的角度去思考，而是要思考如何解決「國民黨的核心價值、黨內是否存在權貴和基層落差、長期戰鬥力不足，及兩岸爭端」等問題，如果整天只是想贏，而兩岸問題就這樣放著，最後贏了高雄又如何？兩岸還是有爆發戰爭的可能，他強調，國民黨應該要思考怎樣解決兩岸敵對問題，這個問題解決了，民進黨還要選什麼？根本沒得選，馬上就敗掉了。

張亞中還說，國民黨應該先建立起一套有系統的思想理念和論述，沒有建立龐大政治力量，每到選舉都在找人，並不是每次都能找到，今天在找誰要選台南、高雄市長，這完全是「錯誤的方向」。