對於新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的起源仍然在追查中，一項最新的發現來自寮國(也稱老撾)，該國山區洞穴裡的蝙蝠身上所採到的冠狀病毒，其基因與新冠病毒SARS-CoV-2的雷同度高度96.8%，是迄今為止最接近的。

科學警報(Science Alert)報導，法國巴斯德研究所(Institut Pasteur)和寮國大學的研究人員從北部的石灰岩洞穴中，捕獲了 645 只蝙蝠，並對它們進行了病毒篩查。他們找到了3種病毒——暫名為BANAL-52、BANAL-103 、 BANAL-236。它們都很類似SARS-CoV-2 ，基因相似程度至少95% 以上。

其中，BANAL-52 與 SARS-CoV-2 的相同率達到96.8%， 這使得 BANAL-52成為目前找到的最近似SARS-CoV-2原型的病毒。

據《自然新聞》(Nature News)報導，先前的發現，最接近SARS-CoV-2的冠狀病毒是RaTG13，它於 2013 年在中國雲南墨江通關鎮礦坑中中菊頭蝠的糞便樣本中被發現，基因相似度96.1%。

更重要的是，與其他已知病毒相比，在寮國新發現的3種病毒，其基因組的關鍵部分，稱為受體結合處 (receptor binding domainRBD) 上，都更類似SARS-CoV-2 。

RBD 是病毒之所以感染宿主細胞的關鍵，RBD分布在病毒表面的棘蛋白上，它與人體細胞上稱為 ACE2 的受體結合，細胞遭到欺騙，於是病毒的遺傳物質長驅直入，細胞因此遭到感染。

新研究發現 BANAL-52、BANAL-103 和 BANAL-236，它們的RBD都可以騙過ACE2而進入人體細胞。研究人員說，這個發現非常重大，因為先前的祖先候選病毒，包括RaTG13 都還沒有做到這一點。

研究人員認為，這進一步證明 SARS-CoV-2 具有天然來源，而不是從實驗室中逃逸。

儘管如此，這3種病毒還不是SARS-CoV-2 的原始型，因為缺乏所謂的「弗林蛋白酶切割點位」(furin cleavage site)，SARS-CoV-2等多種冠狀病毒表面的棘蛋白，可被弗林蛋白酶切割，這是病毒傳播快速的原因之一。因此研究人員還需要進一步研究，以顯示弗林蛋白酶點位是如何，以及何時被加入的。