挪威政府在24日無預警宣布，大多數因防範新冠肺炎（COVID-19）疫情傳播的限制令，自25日取消，快速解禁的情況讓大量民眾上街狂歡，引發數十起騷亂與暴力事件，甚至出現集體鬥毆的情況，令官方措手不及。

即將卸任的挪威（Norway）總理Erna Solberg，意外送給挪威民眾大禮，出乎意料的在24日於記者會中指出「我們開始實施挪威非戰正時期最嚴格的限制措施，至今已有561天，已是時候回歸一般生活了。」且在宣布解禁的隔日（25日）立刻解除大部分的防疫管制措施，讓全國530萬民眾喜出望外，紛紛走上街頭狂歡，但卻因此讓首都奧斯陸（Oslo）等地陷入前所未有的混亂。

Chaos and celebrations as Norway suddenly lifts all COVID-19 restrictions

#Norway last night …all Covid restrictions lifted pic.twitter.com/aGA2T6olsU — Nicole Elisei (@EliseiNicole) September 26 2021

Norway 🇳🇴 has dropped all Covid restrictions including mask mandates. pic.twitter.com/njwEsejj4L — James Melville (@JamesMelville) September 26 2021

外媒報導，挪威各地都有大量民眾從25日下午至26日凌晨持續狂歡慶祝。警方指出，此情況在南部城市Bergen、中部城市Trondheim等地造成混亂，但是最嚴重的還是奧斯陸。在奧斯陸的夜店、酒吧、餐廳，在25日深夜都還可見長長排隊人龍，不僅如此警方也在一夜之間接獲超過50起鬥毆以及騷動的通報。

奧斯陸當地一家夜店的經理Johan Hoeeg Haanes憤怒地指出，如今發生的情況正如他所料。他指出「政府沒有提前幾天通知，讓狀況很危險。警方也指出所有地方都充滿了人，很可能會危害人命。」

根據挪威當地媒體報導，警方接獲的通報中，包含有奧斯陸的一輛公車上發現有人持刀；另外也有人在中部城市Trondheim排隊等候進入酒吧時昏倒。奧斯陸警方發言人Rune Hekkelstrand向挪威廣播公司（NRK）指出，「比起夏天，（昨天的）勤務量很明顯增加，下午開始就有許多人外出，且持續直到深夜。」

面對突然解除防疫管制措施所帶來的混亂，總理Erna Solberg回應「這項決定獲得了挪威衛生專家的支持。」他還表示「若非有專業建議，否則不應該採嚴格防疫措施，而應該讓民眾依他們所願來過日子。」

挪威並非第一個宣布全面解除防疫禁令的北歐國家，丹麥在9月10日就已經首開先例。丹麥方面之所以決定解禁，是因為該國的疫苗接種率已經相當高。同樣，這一點挪威也做得不錯，根據Our world in data網站統計，挪威完整接種疫苗者的人口比例達到66.13%，僅接種一劑者也有9.49%，劑次人口比來到75.62%。