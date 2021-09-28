現代人生活脫離不了3C產品，不少上班族、大學生可說是人手一台筆電，但有網友注意到年輕友人已不使用滑鼠操作筆電，讓他好奇「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」貼文一出也引發網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，自己就算出門帶筆電，也會多塞一個滑鼠，坦言觸控面板用再久就是不習慣，使用滑鼠就快多了。不過自己曾經被還在念書的朋友開玩笑說「老人才再用滑鼠」，但仔細觀察發現不愛多帶滑鼠的都年紀比較小。原PO不禁感嘆，智慧手機年代長大的孩子跟智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別？

許多網友回覆貼文，認為用滑鼠會比較有效率，「觸控版超難用的」、「現在滑鼠還是主流啊，是看使用情境吧」、「要專心處理工作上的事我還是習慣用滑鼠」、「效率問題啊，工作不用滑鼠1小時的工用3小時才完成」、「唯一可以肯定的就是玩遊戲一定是滑鼠比較強」。

也有網友表示只用觸控板就好，「我原本也以為用筆電要用滑鼠，直到我用了MBP」、「我也不用滑鼠，我是76年次的」、「習慣觸控板手勢，用滑鼠反而很K」、「我大學同學用mac的都說不需要滑鼠」。

另一派網友則認為，用不用滑鼠，純屬個人習慣與需求，「人自然而然會選用自己最舒服習慣的方式工作，跟是不是老人有關係？」、「有些人說觸控板不方便，但真正習慣的人就是可以用它做很多事」。還有人笑說，「再過幾年連用筆電都會被說老人，為什麼不用平板呢？」