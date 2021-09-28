朱立倫下週二擬就任國民黨主席 當天主持臨時中常會 00:032021/09/28 中時 張薷 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席當選人朱立倫（中）預定下周二正式就任，隨即主持召開臨時中常會。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現任國民黨主席江啟臣連任失敗，他率領一級黨務主管總辭，而中常委今晚意見交換，針對朱立倫上任時間作討論，初步決議下周二由選監委員會將頒發朱立倫當選證書，也在當天正式就任，隨即召開臨時中常會，由朱立倫主持。 據悉，朱立倫今晚也被告知中常委的初步決議，但表示尊重中常會決定。 中常委強調，這個初步共識，本週三中常會正式討論通過才算定案。 習賀電與朱立倫的兩岸角色 民進黨批朱立倫不敢提民國 藍委犀利反擊狠打臉 #朱立倫 #中常會 #中常委 #國民黨主席 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首戰陳柏惟罷免案 不讓綠見縫插針！朱立倫宣戰 4大公投就是倒閣公投 04:102021/09/27 焦點要聞 朱江選後會面 有共識儘速交接黨務 17:542021/09/27 政治 朱立倫新北謝票「台灣國」理事長失控怒嗆：你才是中華民國消滅者 13:112021/09/27 政治 朱立倫覆電少「民國」柯文哲：不會為單一事件擴大解釋 16:382021/09/27 政治 朱立倫覆電沒「民國」挨批 趙少康轟民進黨小家子氣：急著轉移2焦點 11:142021/09/27 政治 朱立倫喊倒閣公投 鄭文燦：得票數未過半才急表態 18:262021/09/27 政治 綠批朱立倫回函沒提「民國」黃子哲舉例反嗆：看看民進黨執政下的海基會 08:262021/09/27 政治 爭取黨內團結 朱立倫將拜會另外3位參選者 14:072021/09/27 政治 列蔡英文兩岸主張 朱立倫轟民進黨看清楚再罵人 23:032021/09/27 政治 習稱朱「先生」 學者看好台海穩定 04:102021/09/27 焦點要聞 蔡英文兩岸論述「求同存異」朱立倫批：用反中抗中獲取自己的政治利益 14:142021/09/27 政治 政治熱門新聞 國民黨主席選舉後 林濁水突罵民進黨不是正常政黨 - 政治 聽到陳柏惟質詢這段話 趙少康忍無可忍了 - 政治 陳柏惟罷免案結局 施正鋒預言：恐成這人翻版 - 政治 打高虹安學歷的「翁達瑞」究竟是誰？郭正亮給答案了 - 政治 五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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