現任國民黨主席江啟臣連任失敗，他率領一級黨務主管總辭，而中常委今晚意見交換，針對朱立倫上任時間作討論，初步決議下周二由選監委員會將頒發朱立倫當選證書，也在當天正式就任，隨即召開臨時中常會，由朱立倫主持。

據悉，朱立倫今晚也被告知中常委的初步決議，但表示尊重中常會決定。

中常委強調，這個初步共識，本週三中常會正式討論通過才算定案。