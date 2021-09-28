營業逾70年的老字號餐廳銀翼，近來爆出經營糾紛，與前總經理藍隆盛有多起民、刑事官司。其中，藍隆盛指控董事廖鳳嬌等4人不讓他到餐廳上班，還罵他「不要臉」，涉妨害名譽等罪嫌，但台北地檢署認為事證不足，28日處分4人不起訴。

銀翼前身是空軍新生社飲食部，1949年隨著國民政府遷台，隸屬空軍新生社，主打古老傳統的川、揚菜系，後改為民營。本來專門招待空軍將領的銀翼餐廳，店名以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，故取名「銀翼」。

銀翼在經營權糾紛的官司中，指控藍隆盛2019年邀廖鳳嬌集資買下其他股東出資額，再將部分股權轉賣給廖鳳嬌及指定之人，但後來發現，藍隆盛向其他股東買股權的錢，竟是挪用公司840萬元來支付，因此向藍求償這筆錢。

藍隆盛也反控廖鳳嬌等人坐領乾薪，違法分紅自肥，還惡意辭退老廚師，甚至解除他的總經理職務，另告請求法院選定公司臨時管理人，但遭法官駁回。

藍隆盛另告廖鳳嬌等4人涉嫌妨害名譽、強制等罪，指他今年初要到餐廳上班，卻遭4人阻擋，4人甚至還罵他「不要臉」。不過，因現場沒有錄音、錄影或證人還原事發經過，北檢因此依罪嫌不足，處分4人不起訴。