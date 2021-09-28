張彥文和死者交往期間經常出遊，私下卻是恐怖情人。（摘自張彥文臉書）

張彥文遭處無期徒刑定讞。（圖／報系資料照，下同）

2014年9月22日清晨6時，北市西松國小後門，女子陣陣驚恐的哀號聲，劃破黎明的寂靜...。

一女子被尾隨的男子，當街狂砍47刀，女子渾身是血倒在地上，男子邊殺邊喊「我要殺了妳！」，女子全身癱軟靠在圍牆上，用 盡最後力氣緩緩說出「我不敢了！」。

男子見對方已無氣息，跪地抱著渾身是血、下半身沒穿衣褲的死者哭嚎，還一邊持刀往頸、 左腕與腹部自殘，路過民眾目睹驚悚場面，驚嚇不己，連忙報警。警方趕往逮捕凶嫌。

這是發生於7年前喧騰一時的「台大宅王」張彥文情殺案。張擁有台大土木碩士高學歷，曾率系隊參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」稱號，畢業後在知名會計事務所任審計員。

2013年11月張在台大批踢踢BBS站聯誼版結識林姓女子，2人交往後，對方發現張易怒、有暴力傾向，提議分手。但張極力挽回，2014年9月邀她共赴日本旅遊，測試感情能否繼續走下去。

豈料，張在日本旅遊期間在飯店對林施暴、強拍裸照，揚言殺她，林女回台後協議分手，張卻不肯放手。

2人分手後，張曾傳偷拍到的裸照給她恐嚇「分手砲」 未果，張惱羞成怒放話：「殺妳全家再同歸於盡」。死者驚恐向老師、友人訴苦，老師建議她向對方家長求援，友人則陪同她購買防狼噴霧劑防身。

林因住處是張所租，因張在分手後屢次恐嚇，決定徹底斷絕和張關係，趕緊找好房子，預定9月底搬家。

但9月15日張已買刀，計畫對林不利，但翌日林感冒，張拿藥探視，林女希望張「連朋友都不要做」，9月20日，張再進入林住處，用便利貼寫下「我選擇愛人，最後卻受了傷害；早知結局如此，不如別相遇。」，林女返家見到他嚇了一跳，埋怨「拜託別再闖入我的生活，而且我已經要搬家了。」張徹底絕望。

2014年9月22日清晨，張帶刀到林住處外埋伏，見林出門，持刀尾隨當街砍殺林47刀死亡，還脫下她褲子親吻下體「吻別」。

檢察官調查時，曾傳訊當時在場的工程師、租賃車駕駛2名目擊證人；工程師憶及當時場景，顫抖不己，並稱當時的慘忍畫面與被害人遺言，在他腦海始終揮之不去。

檢警從案發現場遺留2罐染血的防狼噴霧劑，研判當時林與張口角，已伸手進包包拿出防狼噴霧劑準備防身，不料才剛轉頭，張就持刀往她左頸部砍下，一刀割斷氣管，防狼噴霧劑鬆手落地，根本來不及。

台北地檢署依殺人等罪起訴張，並以他手段凶殘，求處死刑，一審判無期徒刑，高院更一審輕判15年，更二審改判無期徒刑，張及檢方都提上訴，今年2月，最高法院駁回上訴，張被判無期徒刑確定。另死者家屬求償1261萬多元，張的父母表示願全數賠償，並先支付450萬元，雙方達成和解。

北檢因張行凶前在日本旅遊期間，對林女強拍裸照，雖然法院以犯罪地在境外，判張無罪，但張男當年被查扣的筆電、手機屬於拍裸照的犯罪工具，日前已向法院聲請沒收獲准。

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※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。