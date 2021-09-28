一年一度即將展開的電競盛事2021英雄聯盟「世界大賽」，10/5～11/6在冰島隆重登場，這絕對是電競迷也是運彩迷不可錯過的經典賽事，為期一個多月的世界大賽這次到底誰能奪冠，大家可以猜一猜，台灣運彩從一開始的「入圍賽」就開始全面提供投注，更提供多種的冠軍及特別項目玩法，希望大家會喜歡。

2021英雄聯盟世界大賽 運彩多玩法猜誰奪冠

2021英雄聯盟世界大賽賽制說明。(台灣運彩提供)

本屆「世界大賽」總共有22支隊伍參賽，其中12支戰績較佳的隊伍已優先取得「小組賽」(10/11～10/18)的資格；其餘10支則須先在「入圍賽」(10/5～10/9) 廝殺一番爭取晉級資格，分成2組，每組5隊取2隊進入「小組賽」，加上原已取得小組賽資格的12支隊伍，共16支，分4組，每組4隊取前2名進入8強「淘汰賽」(10/22～10/25)，4隊獲勝方進入4強「準決賽」(10/30～10/31)，2隊獲勝方進入冠亞軍「總決賽」(11/6)，這次台灣的BYG戰隊以太平洋 PCS 賽區第二名取得參加「入圍賽」資格，喜歡電競的朋友們可以一起來為BYG加油。

2021英雄聯盟世界大賽預定賽程。(台灣運彩提供)

台灣BYG戰隊。(台灣運彩提供)

整個「世界大賽」的比賽場次安排共將進行79場。其中「入圍賽」A、B 2組每組BO1(註1) 10場、BO5(註2) 2場，合計24場；「小組賽」4組，每組BO1 12場，共48場；加上4場8強「淘汰賽」、2場4強「準決賽」以及1場冠亞軍「總決賽」，合計79場比賽。

近10年英雄聯盟「世界大賽」奪冠隊伍彙整。(台灣運彩提供)

英雄聯盟世界大賽自2011開辦10屆以來韓國拿過6次冠軍最多，中國2次居次，英國及台灣則是各1次，可見韓國的戰隊整體實力較佳，本屆22支隊伍誰能奪冠，大家可以買張運彩「冠軍」猜一猜，其他還有多種的特別項目玩法，另外，從10/5開始的「入圍賽」起就全面提供投注，希望喜歡電競的朋友們一起加入運彩投注的行列。