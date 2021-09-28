一轉眼2021年即將進入最後一季，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來10月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：7

屬馬人在10月份，將會有著重大轉變，過去在生活上或是工作中，曾經遭受不公平的待遇、口舌是非等，終於要過去了，將會有貴人前來協助，為你主持公道，替你抱不平，或是給予幫助，所以如果現在仍有委屈，要好好忍耐，等到時機成熟，老天自然會還給你一個公道。

【羊】幸運數字：6

屬羊人在10月份，桃花開始綻放，如果有心儀的對象，就勇敢大方的示愛吧，同時也能夠得到親朋好友的祝福與幫助，但有一點必須注意，感情的發展上，靈魂與肉體必須平衡，熱情的屬羊人，如果太著重於肉體的發展，而不建立靈魂的交流，那麼很容易就會嚇跑對方喔。

【猴】幸運數字：15

屬猴人在10月份，在情感上要多加注意，所謂路邊的野花不要採，這個月的你，容易遇到主動獻殷勤的對象，或是開始與你有曖昧的人，這時候請拿出自己的警戒心，對方很可能想利用你善良熱情的心，有計畫性的來接近你，所以不得不防，以免日後造成桃色糾紛。

【雞】幸運數字：8

屬雞人在10月份，可以算是本月財運之冠，能夠穩若泰山，氣定神閒，許多機會垂手可得，財運非常之旺，只要經過審慎思考後的決定，都能給你帶來不錯的收穫，當然在得到老天爺的眷顧之下，自己也應該多做公益，或是多回饋身邊的人，為自己多累積一些福報，以及好人緣。

【狗】幸運數字：9

屬狗人在10月份，能夠有加薪進職的機會，成為大眾的聚光點，雖然成果是靠自己實實在在的努力得來，不過難免會使人忌妒，招來小人暗害，所以在行事風格上，切忌招搖和自滿，必須低調謙虛，並與周遭的人保持良好關係，才能在掌聲之中，免遭背後中傷，若有桃花主動上門，要多加小心，可能是桃花劫。

【豬】幸運數字：6

屬豬人在10月份，感情終於能開花結果，許多歡喜冤家，歷經分分合合、吵吵鬧鬧的日子總算要結束了，這個月有望共結連理，步入禮堂。如果是對於舊愛仍有所依戀你，可以嘗試聯繫，慢慢的與對方談談心、聯絡感情，這個月有機會能夠讓彼此的感情加溫。

★民俗說法，僅供參考。