中央流行疫情指揮中心公布，今年度的公費流感疫苗將分2階段開打，第1批將從10/1開始進行，再加上陸續到貨的新冠疫苗，包括莫德納、AZ、高端疫苗及校園BNT持續接種，國內即將進入施打疫苗旺季。不過正逢夏秋交替，若是營養失調，身體更容易在換季期間出狀況。為了讓自己有完整體能來迎戰施打疫苗可能帶來的副作用，適量食用養護心血管的天然食材，幫助打造全方位免疫力。

流感疫苗10/1起開打，注意事項。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

●減緩疫苗副作用 抗發炎營養素能幫忙

不論新冠肺炎疫苗或是流感疫苗，都可能引致副作用及不良反應，可以多補充含有抗發炎成分的營養素來減緩副作用的不適感。現在正值夏末秋初，下列十大食材符合當令，又兼具抗氧化、抗發炎及調節血脂及膽固醇等養護心血管的效果，是防疫期間的優質食材選項。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

嫚嫚營養師則是建議，蛋白質是建造白血球、抗體的主要成分，攝取的份量一定要充足，燉煮雞湯、魚湯、豆腐、蒸蛋，也都是好的選項。

●維持身體機能 日常排毒3大重點

除了吃進優質食物儲備施打疫苗的戰力之外，不要讓身體常處於慢性發炎狀態也是關鍵。營養醫學博士劉博仁醫師也提出每日排毒建議：

1.晨起一杯300到400cc溫開水，有助養成平日排便的習慣。

2.靠運動排汗最好，否則藉由泡澡、蒸汽浴等方式排汗亦可。

3.充足睡眠，晚上11點就該入睡，以助肝臟自我修復，儲存隔日解毒系統的能量。

中央流行疫情指揮中心也提醒，施打新冠疫苗與流感疫苗應至少間隔七天以上，以免發生疫苗接種不良事件無法釐清。