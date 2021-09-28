前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）25日搭機返回加拿大。

華為財務長孟晚舟2018年遭加拿大拘留後，北京後續也拘留前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor），指控他們是間諜，渥太華則指控北京進行「人質外交」。大陸官媒《環球時報》指出，2名加國人獲釋、搭機落地加拿大後，加國情報部門熱情歡迎他們歸國的舉動馬上就露餡了，證明了兩人一直在從事間諜行動。

華為財務長孟晚舟與美檢達成緩起訴協議，24日當庭獲釋返回中國大陸，同一時間北京也釋放前加拿大外交官康明凱及商人史佩弗，讓加拿大指控北京進行「人質外交」。

不過大陸官媒《環球時報》26日刊文，強調逮捕、起訴康明凱及史佩弗並不是為了交換孟晚舟回來，指出有大量證據顯示兩人在中國大陸進行間諜行為，兩人也都已經認罪，已經依醫療因素獲得保釋。康明凱與史佩弗先前先後被依「為境外刺探國家秘密和情報」和「為境外竊取、非法提供國家秘密」罪名起訴，其中史佩弗已被判有罪，判處11年有期徒刑。

《環球時報》文中更指出，當25日2名加拿大人搭乘的專機落地加拿大後不久，加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）就發布推文熱情歡迎2人歸來，剛好「證明了2人的身份及間諜行動並不是中國捏造的」。

加拿大安全情報局連續發布2則貼文，「歡迎回家，麥可們」，「CSIS與所有加拿大人一起歡迎你們回來加拿大。」

CSIS joins all Canadians in welcoming you back to Canada. — CSIS Canada (@csiscanada) September 25 2021

《環球時報》指出，所謂「人質外交」是加拿大政府喊出的口號，是為了哄騙加拿大人的藉口，因為美國才是孟晚舟案件的幕後黑手，加拿大政府從來沒有主動權。

針對孟晚舟案落幕，中國大陸與加拿大的關係可能開啟新篇章，大陸專家對此持保留態度，中國外交學院教授李海東強調，那要看在與中國大陸的戰略競爭中，加拿大與美國結盟到什麼程度。

他說短期內加拿大仍不太可能擺脫美國在外交上的約束，因此加拿大的中國政策仍高度倚賴美國的中國政策，他說意識形態及價值偏見影響了加拿大與中國大陸的外交關係，也限制了杜魯道政府改善對中政策的努力。