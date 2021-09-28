子宮壁是肌肉組織主要功能是維持子宮腔室的空間。當然這個空間是用來懷孕的。

沒有懷孕的時候子宮的肌肉會把子宮固定在7公分左右的大小。懷孕末期會被撐到35-40公分的大小。可見它彈性驚人。

它佈滿了神經，所以當子宮在劇烈收縮的時候，會很痛。比如生產的時候、月經來的時候。當子宮內膜異位到肌肉層，月經時刺激肌肉的神經，就會造成嚴重經痛。這就是為何肌腺症主要以經痛來表現的原因。

子宮內膜是在子宮肌肉層的內襯，是沒有神經分佈的。所以月經來的時候內膜剝落大家沒有痛感。如果內膜有神經，那麼每個人月經來的時候都會痛不欲生的。這就是造物主創造生命神奇的地方。

肌腺症減積手術目的在切除瀰漫在肌肉層的肌腺症組織，期望術後能減緩經痛。但從生產的角度，切掉越多的子宮壁肌肉，未來生產的時候子宮破裂的風險越高！而且切除大範圍的肌腺症組織意味著失去更多的子宮壁，整個子宮的穩定性更差。

因此，肌腺症減積手術完全不建議用在還想要生小孩的女性身上。你要減緩經痛，勢必要做大範圍的切除肌腺症組織，意味著大範圍的子宮肌肉也跟著隨之而逝。

一般會用燒灼肌瘤的方式控制肌瘤長大，主要是用在還想生育，但不想破壞子宮壁的患者。趁肌瘤還小的時候把它燒死，又保留肌肉層的穩定，可以在生育期讓肌瘤影響受孕的機會降至最低，避免它持續長大壓迫子宮腔，等到生完小孩以後再視情況用手術切除萎縮的肌瘤，也可以免去萎縮甚至鈣化的肌瘤造成的慢性腹痛。這也是生育年齡的婦女可以的考慮的方法之一。

子宮壁其實對子宮來說跟子宮內膜一樣，都會影響懷孕的。不管是影響著床的成功率、或是潛在的子宮破裂的風險。在做婦科手術的時候醫生都會幫病人考量如何降低子宮壁的傷害。這樣才可以解決眼前的腫瘤問題，又可以降低未來懷孕的風險。