癌症就是惡性腫瘤，是指一群生長迅速不受控制的癌細胞，侵犯身體器官和周圍組織，並且會經由血液或淋巴循環轉移擴散到其他器官組織，破壞身體功能甚至危及性命的疾病。

許多病人得知罹癌，開始接收到「存活率」、「完全反應率」、「部分反應率」一堆醫學專有名詞，既陌生又攸關生命，開始拚命上網查資訊。有時候好像懂了，比較安心；有時候愈看愈心慌，覺得失去希望。

定下心，了解以下幾個癌症治療重要關鍵字，幫助多了解自己「預後（prognosis）」，也就是未來疾病發展狀況。

存活率（Survival rate）、存活期（Overall survival）：當癌症病人做完血液、電腦斷層、切片等檢查之後，確定癌症診斷、分期，會聽到醫師說：「根據期別，存活率是......」。

→「存活率」：是觀察比較病人經過一段時間存活的比率，是最普遍直接評估治療效果的方式。

一般常用的是1年、3年、5年存活率。例如第3期大腸癌5年存活率65％，意思是根據過去醫學統計，在相同期別的大腸癌病人當中，有65％在5年之後仍然存活，其中有些人的腫瘤可能已經消失，也有些人則仍然帶著癌症存活。癌友也可換個簡單方式理解「我有65％的機會能存活5年或超過5年」。

還有個類似名詞是「存活期」，是直接分析比較病人存活時間長短。例如存活期10個月，代表這個癌症病人整體平均存活是10個月。

→疾病無惡化存活期（Progression-free survival，PFS）：病人經過治療，例如手術、化療、標靶治療後，沒有檢查出腫瘤發生，直到發現再度惡化的時間。

「疾病無惡化存活期」這個名詞通常用在晚期癌症，腫瘤侵犯範圍比較大或是發生轉移的病人。病人的治療目的是控制癌細胞生長不要繼續惡化，改善病人的生活品質及延長生命。

例如，第4期肺癌病人接受標靶藥物治療，1年疾病無惡化存活期比率是30％，表示開始治療追蹤1年後，有3成的病人能夠有效控制住肺癌。

→反應率（Response rate）：是指實質固態腫瘤，經過治療，腫瘤大小變化的比率，作為評估治療成效指標。

→完全反應（Complete response）、部分反應（Partial response）、疾病穩定（Stable disease）：在評估癌症治療是否有效，或者臨床試驗過程中腫瘤大小變化的指標。一般來說，反應率愈高代表治療效果愈好。

1.「完全反應」：指腫瘤完全消失。

2.「部分反應」：指腫瘤明顯縮小。

3.「疾病穩定」：是指腫瘤無變化，沒有明顯縮小、也沒有明顯變大，病情並未惡化但未達標準。

以乳癌為例，針對荷爾蒙接受體陽性的乳癌，近年發展出「手術前輔助性化學治療合併單／雙標靶藥物」治療，先用藥並監測病人的反應，依據手術後結果，再決定是否更換藥物治療選項。

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●如何知道治療反應？

醫師會在病人接受輔助性化療和標靶治療每3週回診期間，檢查監測確認病人的反應，再決定藥物治療時間的長短，一般是6個月，然後決定開刀時間。如果腫瘤縮小甚至癌細胞完全不見，表示相當有效。例如，乳癌病人治療前的腫瘤超過5公分，第1次化療加標靶治療以後就摸不到腫塊了，療效令人驚豔，且有可能從腫瘤太大必須做乳房全切除手術改成部分切除，保留乳房。

●緩解不等於癌症治癒 臨床上仍有十幾年後復發案例

緩解（Remission）：是指經過治療之後，檢查癌症血液指標、電腦斷層或核磁共振等影像檢查，以及病人的症狀完全或部分消失或減少，代表癌症獲得控制。

緩解通常用於白血病、淋巴癌等癌症控制程度，依據癌細胞減少程度，分為完全緩解、部分緩解（細部定義根據不同癌症有分別）。

特別要說明的是，完全緩解不代表治癒。依目前醫學進展，醫師很難向病人保證癌細胞完全消滅、不會復發。臨床上仍有癌友在10、20年後發現癌症復發。美國癌症協會指出，大多數時候，醫生無法向病人保證痊癒了，最多能說的是：「在這個時候沒有癌症的跡象。」

→惡化（Progressive disease）：是指發現腫瘤變大，或者在其他器官組織也發現腫瘤（轉移），癌症指標異常上升，病人症狀變嚴重的情況。

→復發（Recurrence）：指的是接受癌症根除性治療如開刀之後，又再發生或再出現。「局部復發」是指腫瘤在原來發生的器官或組織如淋巴結再度出現。「遠端／處復發」是指癌症在治療後轉移到遠處器官或組織，如肺、肝、骨頭或腦部等。

●有些治療延長存活率但副作用大 最合適處方是維持有尊嚴生活品質

當病人得知自己罹患癌症時，第一個反應經常是：嚴重嗎？還有幾年可以活？最新、最貴的治療會不會更厲害有效，治好我的癌症？醫師一般是以病理報告、各項血液和影像檢查結果，病人的年齡、體能狀況、有無其他慢性病，還有相同癌別和症狀的病人的統計報告、已發表的醫學研究數據來做勝算比參照。

有些治療可以延長存活率，但代價是治療副作用大或1年數百萬自費負擔；有些反應率高的治療不一定能真正延長病人的生命；有些治療雖然不能延長病人的生命，但是可以改善症狀，或者減緩併發症帶來的痛苦。建議癌友應積極面對病情，與主治醫師討論最適合自己的抗癌治療，維持有尊嚴的生活品質。