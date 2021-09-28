平時重視體態、減肥者，相信對「瘦體素」這荷爾蒙並不陌生，不少研究認為其對控制體重相當有利，許多人會竭盡所能地試圖增加，不過此荷爾蒙雖名為瘦體素，但卻並非越多越好。全人健康診所副院長王德生醫師指出，瘦體素濃度適中確實有助減重，不過太多卻對減重無益。建議民眾可從日常促進及維持，但避免過度追求。

●瘦體素控制佳不只助減重 也有助防三高促健康！

王德生醫師表示，瘦體素又稱瘦素，是一種可從人體分泌的荷爾蒙，經由大腦判斷現況是否需要囤積脂肪等因素進而分泌。其刺激下視丘後，可增進飽足感、降低食慾、促進肌肉代謝、燃燒脂肪，因此可達減肥目的。

除了減肥、控制體重之外，也有不少研究發現，瘦體素濃度正常，有助血糖穩定、血脂代謝、血壓控制，有助預防三高等各項慢性病、心肌梗塞及腦中風等心腦血管疾病，對人體健康而言好處其實相當多，不單只有在減重。

(圖/今健康提供)

●瘦體素並非越多越好！醫：分泌並維持才是重點

值得注意的是，瘦體素並非越多越好，許多研究就發現，肥胖者身上的瘦體素其實濃度往往比一般人還要高出許多。

王德生醫師解釋，瘦體素主要是從人體的白色脂肪細胞分泌，其他也包括腸胃道上皮細胞、胎盤組織等，雖確實有助減重，但瘦體素似於胰島素，濃度提高的同時，也發現阻抗性相對提升。一般民眾若僅是透過大量的補充相關食品、保健品等試圖促進分泌，可能起初會有效果，但日久漸漸失效。而脂肪量過高的肥胖者，雖會分泌更多、甚至過多的瘦體素，但阻抗性也隨著濃度提升，因此從肥胖者身上鮮少看到瘦體素的正面影響。

王德生醫師表示，瘦體素對健康的關鍵不在濃度，而是在人體耐受度、敏感度，分泌和維持才是重點。瘦體素一詞常會讓人有「越多越瘦」的誤解，在命名上或許可以有其他更中性的選擇。因其為近代被發現的荷爾蒙，被稱為瘦體素是因為在肥胖相關研究當中被發現，但如前述，不少研究發現瘦體素並非越多越好，合理推測亦有可能其實瘦體素對人體最主要的影響並不是在於減肥、減重等，而是有其他的作用，只是剛好影響到體態，現階段研究於此，因此命名。

(圖/今健康提供)

●４招維持、分泌瘦體素，邊睡邊瘦還能防三高！

適當的提升並維持瘦體素的濃度，有助於減重、維持身體健康，王德生醫師建議可從分泌、維持兩點著手。對於瘦體素的分泌，最主要的關鍵在於睡眠，分泌濃度最高的時間點，通常落在00:00-03:00之間，因此在這段時間內進入深層睡眠是分泌瘦激素主要的關鍵，需長期培養。反之熬夜、作息不正常者會有所影響，也因此常見有肥胖情況，而抽菸、酗酒等也可能影響。

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至於維持一定的濃度，因瘦體素是由167個胺基酸組成，像是雞蛋、牛奶等富有胺基酸的優質蛋白質食材，有助增加瘦體素濃度並維持敏感度、耐受度，而苦瓜當中則有名為清脂素的成分，可降低瘦體素阻抗，這些都是相當不錯的選擇。

除此之外，王德生醫師也提醒，不只是瘦體素，許多人會透過保健食品、營養品等補充各類荷爾蒙，不論是何種荷爾蒙都應先與醫師、藥師等專家討論過後適度補充，不宜過量，任何荷爾蒙補充過多都是過猶不及，不僅無助於健康，反而可能造成不良影響。另外也得注意產品來源及相關合格標章，避免從不明管道、通路上取得，以避免傷錢傷身。