法國總統馬克宏今天在東南部城市里昂參觀餐旅業展覽時，遭一名男子砸雞蛋，雞蛋命中他的肩膀但並未破裂。男子隨即遭制伏帶出展場，馬克宏表示稍後想和他談談。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在里昂（Lyon）國際餐飲酒店食品展（SIRHA）會場告訴記者：「如果他有事情要告訴我，讓他來吧。我待會會去看他。」

被憤怒的抗議民眾砸雞蛋是法國政治人物常承受的職業傷害，馬克宏也不例外。他2017年還是總統候選人時，就曾在巴黎參觀全國農業展時遭蛋襲，那次雞蛋在他的頭上開花。

馬克宏6月間在南部城市瓦倫斯（Valence）與歡迎民眾握手致意時，還遭一名男子搧耳光。那名28歲男子後來在法庭表示，他同情2018至2019年風行一時的「黃背心」反政府抗議運動，他最後被判監禁4個月。

中間派的馬克宏廣獲預期將在明年4月的大選競選連任，雖然他迄今尚未正式宣布將再爭取另一個5年任期，但今後幾個月在公開場合露面的機會勢將大增，他的隨扈必將提高維安警戒。（譯者：林治平）1100928