美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，他出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀後，今天接受檢測呈陽性反應，將隔離10天。

路透社報導，普萊斯是以推文宣布他確診染疫。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週出席聯合國大會的會議時，普萊斯曾和他有密切接觸。（譯者：林治平）1100928