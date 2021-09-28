國務院發言人確診染疫 上周曾密切接觸布林肯 03:302021/09/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，他出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀後，今天接受檢測呈陽性反應，將隔離10天。 路透社報導，普萊斯是以推文宣布他確診染疫。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週出席聯合國大會的會議時，普萊斯曾和他有密切接觸。（譯者：林治平）1100928 輝瑞執行長估一年內可正常生活 恐須每年打疫苗 世衛組成全新20人專家小組 重啟中國疫情起源調查 #普萊斯 #發言人 #確診 #染疫 #上週 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 完整接種疫苗入境泰國 10月起隔離縮短為7天 17:342021/09/27 國際 泰國擬鬆綁 已接種疫苗者11月入境曼谷免隔離 20:112021/09/27 國際 澎湖爆奇癢怪病「皮膚大面積紅腫」 在地醫師揭可能原因 16:392021/09/27 生活 日疫情降溫 緊急事態宣言擬9／30全數如期解除 13:202021/09/27 國際 曾致12人染疫 草屯「東方紅」更名復業 縣府：合乎規定持續稽查 14:442021/09/27 生活 韓10月起開放施打第3劑疫苗 首批369萬人 16:022021/09/27 國際 中央宣布鬆綁娛樂場所 侯友宜：配套做足才會對外宣布 15:492021/09/27 生活 當初被嫌棄 台灣人打最多的疫苗 醫曝「保護力佳」 08:252021/09/27 生活 全台獵地熱！建商大舉進攻台中土地 工業區每年漲價1成 16:102021/09/27 房市新訊 跟進中央 柯文哲拍板同住家人餐飲內用再鬆綁 17:152021/09/27 生活 孫淑媚陷疫情恐慌發抖難呼吸 04:102021/09/27 娛樂新聞 國際熱門新聞 2加國人就是間諜？環時指加拿大1舉動露餡了 - 國際 德國汽車商發明快充電池 90秒即可充飽 - 國際 世衛組成全新20人專家小組 重啟中國疫情起源調查 - 國際 她刮刮樂中3萬7郵局不給領 致電客服才知爽得「千萬頭獎」 - 國際 美國追加劑開打 拜登接種BNT第3劑盼增信心 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。