美國國務院發言人普萊斯今天宣布確診染疫將進行隔離後，副發言人波特表示，國務卿布林肯已接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測，結果呈陰性。

已接種疫苗的普萊斯（Ned Price）在推特上表示：「今晨首度出現症狀後，我隨即接受COVID-19檢測，結果呈陽性，如今將隔離10天。」

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）上週赴紐約，在聯合國大會場邊舉行多項會談，普萊斯都陪在他身邊。

副發言人波特（Jalina Porter）與記者通話時表示，布林肯今早才接受檢測，結果呈陰性，其他與他同赴紐約的人員目前並無人出現染疫症狀。

普萊斯上週也有不少時間與布林肯的核心部屬共處，包括副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）和政治事務次卿盧嵐（Victoria Nuland）。他們兩人也分別與一些外國代表團會談。（譯者：林治平）1100928