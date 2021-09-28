比漾廣場10月14日展開7周年慶，明（29日）起至10月5日舉辦周年慶化妝品預購會，攜手各品牌推出獨家優惠組合，提供比漾卡會員獨享超值回饋，包含首度推出化妝品單日單櫃滿3000元送400元（可累贈），立享13.3％回饋，較去年10％高；持聯名卡消費達指定金額，還可再享各項獨家加碼，最高回饋30.5%，較去年27.5%高，雙雙祭出高回饋挑戰百貨最優預購會。

比漾廣場Dior逆時能量精華密集修護組，4050元。（比漾廣場提供）

比漾廣場LANCOME超未來肌因安瓶組，價值9642元、特價6390元。（比漾廣場提供）

除了館內集合Dior、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、LANCOME、SK-II、Sisley、SHISEIDO國際櫃、SHISEIDO東京櫃、KOSE、KANEBO、后、L’OCCITANE、L’ERBOLARIO、THE BODY SHOP、Fees、SEACRET等化妝品品牌，匯集近300組優惠商品，讓比漾會員有多樣選擇。

比漾廣場SK-II青春經典特惠組，原價6250元、特價5625元。（比漾廣場提供）

比漾廣場Sisley全能乳液經典瓶特惠組，價值8556元、特價6480元。（比漾廣場提供）

為了讓更多人體驗好康，用手機掃QR Code或下載比漾廣場APP填寫基本資料，3分鐘成為會員，立享化妝品預購活動的各項優惠；明起至10月3日有本報讀者專屬好禮，截圖或翻拍本則報導至比漾廣場3F贈獎處，可獲1張莫凡彼單球冰淇淋兌換券，咖啡、香蕉口味2擇1，限量100份。

刷台新銀行比漾聯名卡單日累滿3萬3000元送品牌廚用組，飛利浦智慧變頻電磁爐（圖）+UCOM益康屋的麻吉貓賞楓之旅套鍋組，總值4487元，限量350份。（比漾廣場提供）

刷台新銀行比漾聯名卡單日累滿3萬3000元送品牌廚用組，飛利浦智慧變頻電磁爐+UCOM益康屋的麻吉貓賞楓之旅套鍋組（圖），總值4487元，限量350份。（比漾廣場提供）

今年台新比漾聯名卡特別加碼2個超值滿額贈，包括滿5000元加贈200元，限量300份；與滿3萬3000元送500元禮券，限量30份，再加贈品牌廚用組，包含飛利浦的智慧變頻電磁爐與UCOM益康屋的麻吉貓賞楓之旅套鍋組，總值達4487元，限量350份，讓卡友買化妝品顧好面子，宅煮也更便利。

掃描QR Code填寫基本資料成比漾廣場會員，立享化妝品預購會優惠，有Android（圖）版和iOS版。（比漾廣場提供）

另，比漾卡會員當日累計消費達到門檻還可獨享限量加贈來店禮，包含2萬元送200元，限量300份；5萬元送700元，限量100份；8萬元送1200元，限量30份；15萬元送2200元，限量30份；35萬元送5500元，限量5份；50萬元送GARMIN Venu Sq GPS，價值6990元，限量2份。