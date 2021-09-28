韓國軍方：北韓向東岸外海發射「不明飛行物體」 06:272021/09/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓向東岸外海發射了一枚「不明飛行物體」。（示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國軍方今天清晨表示，北韓向東岸外海發射了一枚「不明飛行物體」。 韓國軍方合同參謀本部尚未提供更多訊息。日本共同社報導，北韓似乎發射了飛彈。（譯者：林治平）1100928 軍事專家：殲16D具強大電子戰能力 將是對台作戰要角 陸研製高超音速武器可10秒內發威 免交戰就克敵制勝 #韓國軍方 #北韓 #發射 #東岸 #不明飛行物體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日媒：四方對話聯合聲明擬寫入反對挑戰海洋秩序 12:432021/09/23 國際 三峽恩主公醫院設分生醫學實驗室 檢體送驗時間縮短 14:202021/09/27 生活 南韓動畫《薩滿女巫》改編歷史小說 挑戰韓國傳統信仰10月台中國際動畫影展 以華麗影像展開台灣首映 21:132021/09/24 生活 文在寅喊話結束韓戰 北韓先潑冷水金與正隨後改口 20:382021/09/25 國際 美國空軍史家坦承 軍刀機與米格15打成平手 23:092021/09/26 軍事 韓國瑜喊「莫學蜘蛛各結網」：新主席要團結和自己意見不同的人 14:082021/09/25 政治 文在寅籲結束韓戰 盼盡快重啟對話 04:102021/09/23 話題觀察 南韓促終結韓戰 北韓提3先決條件 04:102021/09/25 話題觀察 英國發現船隻違反聯國決議 向北韓偷賣燃料 08:422021/09/27 國際 美國軍方計畫建造移動式核反應爐原型 17:532021/09/27 軍事 韓國新住民懷念家鄉味烤豬肉包菜 用台灣豬也一樣美味 12:332021/09/26 寶島 國際熱門新聞 2加國人就是間諜？環時指加拿大1舉動露餡了 - 國際 德國汽車商發明快充電池 90秒即可充飽 - 國際 世衛組成全新20人專家小組 重啟中國疫情起源調查 - 國際 她刮刮樂中3萬7郵局不給領 致電客服才知爽得「千萬頭獎」 - 國際 韓國軍方：北韓向東岸外海發射「不明飛行物體」 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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