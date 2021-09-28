《鬼滅之刃》人物設定每個都極具特色，教師節到了，日媒2021年8月14〜15日，向全國10〜60代男女共500人為調查對象，調查「最希望《鬼滅之刃》裡的哪個角色能當我的班導師」23日公開令人意外的結果 「竈門炭治郎」「胡蝶忍」都未得第一寶座1位，排行結果與日媒分析如下：

第3位：「竈門炭治郎」（佔全體票數中14.6%，以下同）

炭治郎被認為是能帶領同學一起向目標的人，會抓住學生的心，保持正能量。網友認為「希望日本能多訓練出像炭治郎一樣的好老師。」

第2名：「胡蝶忍」（18.8%）

劇中在蝶屋敷巨型的「機能回復訓練」，讓失去戰鬥力的善逸、或是伊之助的急躁，她懂得因材施教，發現每個學生的優點，給意見卻又辛辣。網友也表示，像蝴蝶忍那樣的嚴師才能出高徒。」

第1名「炎柱」煉獄杏壽郎（23.8%）獲得「最希望他能當我們班導師」的鬼滅人物。他充滿熱血，對每一個學生都公平，他在《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》最後場面一一對炭治郎、善逸、伊之助叫出他們名字，至最後都給予公平的評語，不以自己的情緒用事，是令人尊敬的指導著。