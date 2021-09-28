北韓傳出再度進行試射之時，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）今天呼籲美國停止針對平壤的「敵意政策」，並說沒有人可以否定北韓自衛及測試武器的權利。

法新社報導，金星在美國紐約說：「我們只不過在增進自身國防，以自我防衛、確實保障國家安全和平。」

路透社報導，金星在一年一度聯合國大會做出上述評論時，南韓合同參謀本部通報說，北韓朝東岸外海發射不明飛行物體。

日本防衛省表示北韓試射的可能是一枚彈道飛彈，但沒有進一步說明。（譯者：蔡佳敏）1100928