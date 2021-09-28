北韓大使：平壤有測試武器權利 無人可否定 08:292021/09/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓傳出再度進行試射之時，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）今天呼籲美國停止針對平壤的「敵意政策」，並說沒有人可以否定北韓自衛及測試武器的權利。 法新社報導，金星在美國紐約說：「我們只不過在增進自身國防，以自我防衛、確實保障國家安全和平。」 路透社報導，金星在一年一度聯合國大會做出上述評論時，南韓合同參謀本部通報說，北韓朝東岸外海發射不明飛行物體。 日本防衛省表示北韓試射的可能是一枚彈道飛彈，但沒有進一步說明。（譯者：蔡佳敏）1100928 陳復禮洋樓拆毀 文資會要求重建 警公傷在家休養1年考績丙 怒求國賠60萬判決出爐失望了 #北韓 #測試 #權利 #報導 #金星 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國軍方：北韓向東岸外海發射「不明飛行物體」 06:272021/09/28 國際 評鑑門檻不設限 反讓訟棍黃牛橫行 官司輸了告法官 1年僅1件成案 04:102021/09/28 社會新聞 《韓股》外資續進 韓股收高 16:162021/09/27 財經 美國軍方計畫建造移動式核反應爐原型 17:532021/09/27 軍事 國產署原址重建案「換大菜」 改搭南港千坪商業土地 21:592021/09/27 財經 英九成加油站缺油 軍隊救急 04:102021/09/28 全球財經 7年燒3.8億 台中iBike免費優惠評估變更 04:102021/09/27 地方新聞 能耗雙控多地限電 台資電子廠影響大 04:102021/09/28 產業財經 疫情不退 長榮航空再推機能防護夾克 10:292021/09/27 財經 研發5G毫米波 龍華科大產學合作培育人才 15:332021/09/27 寶島 陸版全球鷹無偵7珠海首亮相 高速高空長航時號稱戰略之眼 22:572021/09/27 兩岸 國際熱門新聞 德國汽車商發明快充電池 90秒即可充飽 - 國際 2加國人就是間諜？環時指加拿大1舉動露餡了 - 國際 她刮刮樂中3萬7郵局不給領 致電客服才知爽得「千萬頭獎」 - 國際 打2劑疫苗也難防 新變種病毒「R.1」入侵37國確診破萬 - 國際 世衛組成全新20人專家小組 重啟中國疫情起源調查 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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