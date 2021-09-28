丹佛金塊隊好大的手筆，根據美媒ESPN報導，金塊同意以5年2.07億美元（新台幣57.27億）的超級合約續約麥克波特(Michael Porter Jr.)，也就是說把他當成看板人物對待了。麥克波特今年才23歲，只效力金塊兩季，球團已經迫不及待要綁住他。

麥克波特是2018年選秀首輪第14順位，最初的球季受傷缺陣，他2019-20球季初登台，場均9.3分、4.7籃板，但是他居然有50%投籃命中率、42%三分球命中率，完全不像個菜鳥。

2020-21球季，麥克波特爆發到19分、7.3籃板、54%投籃命中率、44%三分球命中率，達到明星級的數據（但還未入選明星賽）。

麥克波特上季的年薪為355萬美元，新球季還有剩下的525萬美元，然後2022-23球季就開始領取肥約的年薪。

然而依照現行勞資協議，超級合約只限於符合資格的球員，麥克波特必須在新球季入選聯盟前三隊才能生效，否則他的總合約會被下調至1.72億美元，痛失3500萬美元。

金塊本月中以4年9200萬美元延長了艾倫戈登(Aaron Gordon)的合約，戈登主打大前鋒，麥克波特為小前鋒。金塊下重本的原因是有機會爭冠，他們的主力控衛賈瑪莫瑞(Jamal Murray)受傷缺陣，今年季後賽止步西區第2輪，慘遭太陽隊4戰橫掃。新球季等到賈瑪莫瑞歸隊，陣中還有MVP中鋒約基奇(Nikola Jokic)，金塊絕對是西區的一支強大戰力。