美股反彈過後進入狹幅震盪走勢，台股周一則是壓在月線17335點之下整理，從電子比重僅有5成附近來看，周一市場焦點在原物料族，包括塑化、造紙、紡織都有投機力，不過，上周五強勢的航運股周一轉弱，目前市場資金較無章法，類股輪動極快，主要是盤面上並無特定主流帶動，使得資金到處點火短打。

盤面來看，原本最強勢的法人認養股-銅箔基板族周一重挫，主要原因是中國正在執行「能耗雙控」政策(限電、限產措施)，尤其是蘇州、昆山等台商聚集的長三角地區，面臨停電停產壓力，除半導體及面板不受影響外，包括PCB、被動元件、組裝、電源、散熱等全都受害，由於此項變數是否還有後續並不確知，故短線暫時避開上述受害類股。

技術面分析，目前台股壓在季線17370點之下震盪，加權指數必須克服季線反壓，多頭才能重新主控，雖然電子股因為有很多公司在大陸設廠，成為此波「能耗雙控」下的受害者，但因為中、美、歐等各國都已經開始加快腳步建置5G基地台，故跟5G建設相關的銅箔基板、散熱、網通等次產業，可留意利空效應是否淡化，以及法人持股是否鬆動？畢竟5G利基仍在。(倫元投顧提供)