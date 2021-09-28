生產後是否該住月子中心吵翻，一名網友表示，常看到有人說付不起月子中心的錢就乾脆別結婚，但他實際去查發現，住1個月竟要30萬起跳，讓他嚇歪直呼，現在台灣人已經這麼有錢？引發網友熱議，一位暖心人夫回應力挺讓老婆住月子中心，直言女人生子是賭命，男人根本幫不上，只希望產後可以讓老婆好好休息，對這件事機機歪歪的人，真的是誰嫁給你誰倒楣。

一名網友日前在PTT上發文表示，鄉民最愛討論的話題「月子中心」，每次只要講到這個議題肯定吵翻天，但他看了好幾篇貼文的討論，下面總是有網友留言說「付不起月子中心費用，乾脆就別結婚」這類型的言論。

該網友表示，他看到這邊還以為月子中心只是小錢，結果一查險被嚇死，一個月30萬元起跳，讓他驚愕直呼「台灣現在已經有錢到，花30萬完全不手軟的境界嗎？」那怎麼多數人還在瘋狂抱怨房價很高？

一位暖男網友回應說，他恨不得生第一胎就去住月子中心，因為新生兒狀況多，真的需要有經驗又專業的人來幫忙。老婆生第一胎的時候，他讓自己媽媽替老婆做月子，如今回想起來簡直是悲劇，最後小孩發燒連夜送急診，檢查是黃疸，老婆月子還沒做完，就跟著奔走顧小孩，身體不舒服也只能吞藥撐住，根本沒有辦法好好休息。

男網友表示，老婆生第二胎的時候，他就砸錢去住月子中心，雖然不是那種1個月要價30萬的高級套組，但有專人幫忙做月子、顧小孩真的超讚，不僅太太能獲得充分的休息、小孩也養得胖胖的。

男網友說，懷孕生產是件原始又粗暴的事，他陪老婆進產房2次，所謂的無痛分娩就是他站前面、雙手抵住老婆的肩膀，壯漢麻醉師從後面拿出跟筆管一樣粗的無痛針往老婆背上捅，捅完滴滿地血，再把一串細管塞進脊柱，「不說是醫療，我還以為是肥宅組電腦整線」。分娩過程現場血流成河，醫師會將手伸進產道將小孩拖出來。

男網友也說，整個過程都是女人在搏命，男人在旁邊真的幫不上什麼忙，所以那些說去住月子中心是在爽、連拿個幾十萬出來都要機機歪歪的人，他希望這些人都沒老婆和小孩，否則真的是誰嫁給你誰倒楣。

貼文引起網友們熱議，咬牙花下去30萬元，省得未來被念一輩子，而且住在月子中心很省事，有專人打掃，小孩和老婆都有人照顧，老公下班回家輕鬆很多；但也有網友認為老一輩生小孩也沒住月子中心，如今不也都好好的，只能說台女最會花男人的錢，現在物資與醫療都很豐富，沒有月子中心，小孩還是可以好好長大。