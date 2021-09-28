日本政府表示，北韓今天發射了可能是彈道飛彈的物體。上一次北韓發射彈道飛彈是本月15日，當天發射2枚，落在日本海，日本的專屬經濟海域。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府宣佈，北韓發射了可能是彈道飛彈的物體。

日本首相菅義偉上午7時15分（台灣時間6時15分）左右進入首相官邸（行政中心），指示相關單位全力蒐集並分析北韓發射彈道飛彈的相關資訊，要對人民提供迅速確實的資訊，並徹底確認飛機、船舶等的安全，以及做好萬全準備以防不測事態發生。

日本防衛副大臣中山泰秀、防衛政務官大西宏幸在防衛省（國防部）召集幹部開會，蒐集相關資訊。

韓國軍方合同參謀本部表示，今天清晨北韓往日本海方向發射了「飛行物體」。韓國軍方正與美軍一同急著蒐集相關資訊加以分析。

NHK報導，北韓本月11日及12日宣佈，新開發的長程巡弋飛彈試射成功。此外，本月15日北韓從西部的平安南道陽德附近往日本海方向發射2梅短程彈道飛彈，落在日本的專屬經濟海域。

日本防衛省表示，本月15日北韓從內陸地區發射2枚彈道飛彈，飛行軌道不規則，約飛行了750公里，落在日本石川縣能登半島外海的舳倉島北方約300公里處的日本專屬經濟海域。

北韓前年發射13次共25枚彈道飛彈；去年3月在一個月之內發射了4次共8枚彈道飛彈。（編輯：高照芬）1100928