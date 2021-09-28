勇士隊威金斯(Andrew Wiggins)鬧出拒打新冠疫苗的風波之後，巫師隊也出現另一位硬骨頭畢爾(Bradley Beal)。畢爾在本周的球隊媒體日公開表示，他拒絕接種新冠疫苗，還把疫苗嘲笑了一番。

畢爾說：「你們不可以強迫任何人把其他東西打進身體裡，如果我們把疫苗換成其他東西就很清楚了。重點是你們不能強迫別人，你們得讓大家自行決定。」

其實是可以強迫的，一些球隊早就這麼做了，他們下令所有前線職員工都要接種疫苗，否則不予續聘甚至解雇，已經有人因此丟掉飯碗。只是NBA球員有強大的工會撐腰，聯盟管不動他們，除非地方政府直接下令（目前有紐約和舊金山）。

今年7月，病毒「未經同意」就強行入侵了畢爾的身體，讓他確診新冠肺炎，害他無法參加東京奧運而錯失金牌。其實東京奧運有規定選手一定要打疫苗，畢爾根本也不能參賽。

畢爾說：「對，我得過病，我有抗體，但也不表示我不會再得一次。這跟打過疫苗的人沒有分別，還是有球員和教練打過疫苗了也染病。疫苗號稱有很強的保護力，結果還是不能避免任何人染病，這很好笑，事實上疫苗只是降低你住院的機率。」

從湖人隊被賣過來巫師的庫茲馬(Kyle Kuzma)也和畢爾一個鼻孔出氣，「沒人知道事情會怎樣發展，美國也不知道，某些關於個人健康的事必須永遠保持隱私。」庫茲馬拒絕談論是否接種疫苗。