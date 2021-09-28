立委陳柏惟昨因堅持在立院用台語質詢國防部長邱國正、引起後者不悅，引發不少人批評，有網友就翻出陳柏惟過去也曾用閩南語質疑前國防部長、退輔會主委馮世寬會不會講台語，結果反遭馮世寬狠狠修理，逼得陳改口用國語質詢為止的過往，有鄉民看完狠酸，「把講台語當作特點來質詢的，不是小丑是什麼」。

國防部長邱國正昨（27日）在立院備詢，由於陳柏惟堅持要用台語質詢，便找國防部常次李宗孝中將當口譯，等陳問完問題後，請李傳譯完，邱再用國語回答後，再請李宗孝傳譯成台語，並稱怕陳聽不懂（國語），此話讓陳柏惟相當不滿，但邱國正直言，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，建議陳在國會用共同的語言當工具。沒想到陳柏惟竟批邱國正「鴨霸」，邱則回應「自己沒有鴨霸，對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態」。此事引發外界熱議，許多人並批陳柏惟質，陳最後道歉。

對此，網友missguitarwi昨就在PTT八卦板發文指出，陳柏惟在立法院堅持台語質詢的狀況，不是第一次。去年的10月5日，陳柏惟質詢時任退輔會主委馮世寬時，上台就用閩南語問馮，聽不聽的懂台語？馮搖頭。馮說「這是國會殿堂，講國語吧。」陳柏惟堅持講台語，因為是母語。

馮世寬說，「我英文好，講英文可以？」，陳隨即點名退輔會副主委李文忠，且在未徵得主席同意下，用手一指，叫李上台當馮的台語翻譯。李文忠說了句「翻譯？」苦笑著上台，翻譯到陳改口用國語質詢為止。

許多網友也在這篇po文底下留言表示，「他們根本不屑陳柏惟，蠻明白的」、「那我跟你講英文啊」、「把講台語當作特點來質詢的，不是小丑是什麼」、「可以趕快讓他下去嗎」、「這種質詢好意思說自己認真」。