有「台灣濱崎步」之稱的女星王彩樺，不僅是演藝圈著名美魔女，好基因還遺傳給2個女兒，其中大女兒黃于庭（庭庭）因為甜美臉蛋，常登上PTT表特版，讓王彩樺也成了「國民岳母」，近日她出賣女兒最新美照，首次染成粉金色淺髮的庭庭，超仙美貌讓網友驚艷「好像混血兒」。

王彩樺近日趁著載女兒去學校，公開她的新髮型，有別於以往的造型，這次庭庭染了金色淺髮，並換上韓系空氣瀏海，襯衫微微滑落、小露嫩白香肩，精緻妝容讓她渾身散發星味，美出新高度。

而庭庭的新造型讓王彩樺也相當滿意「女兒第一次嘗試這個髮色，很不一樣，還不賴」，網友見狀也大讚「很適合，好漂亮，像日本小女生」、「英國貴族風」、「好仙，超美的」、「好像公主喔」、「這頭髮好像混血兒，好看」。

庭庭遺傳媽媽好基因，超仙高顏值驚豔外界，獲得網友高度認證，也讓王彩樺多了「國民岳母」的稱號，而王彩樺也常分享女兒美照，之前母女更合體上節目《綜藝大熱門》，勁歌熱舞宛如一對姐妹，女兒的氣場也絲毫不輸給媽媽。