陳柏惟27日在立法院質詢國防部長邱國正。(圖 翻攝自中時新聞網直播畫面)

陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「會叫法國人講中文？」 反遭邱國正一招狠修理

基進黨立委陳柏惟昨日（27）在立法院質詢國防部長邱國正，堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題爭論引發關注。藥師林士峰表示，台南市議員謝龍介同樣以台語質詢卻未遭批評，原因有二：第一，邱現場已表明雙方用共同語言會較方便，陳卻依然故我；第二，媒體版面全被此事攻佔，顯見陳的插曲遠比質詢內容有關注價值。對此，網友反應相當激動，紛紛痛批陳不懂多元文化、閩南沙文主義。

林士峰昨日晚間近8時在臉書發文表示，有網友質疑，謝龍介也用台語質詢，為什麼很多人沒感覺不妥？對此，林士峰指出，謝龍介、陳柏惟兩人雖都以台語質詢，但卻有兩大差別，第一，邱國正已當場向陳表示，語言是一種溝通工具，大家使用共同的工具會比較方便，否則只是浪費質詢的時間，反觀謝質詢期間，並無人對其使用台語有任何意見；第二，根本沒人記得陳昨日質詢內容，媒體版面都是「使用台語」質詢一事，可見陳的插曲遠比他的質詢內容還有關注價值。

此文一出，獲得超過1100個讚、近200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「我不能理解為什麼國會裡面一定要說台語，這很重要嗎？」、「我也是客家子弟，感觸很深」、「閩南語正確來說是河洛語，不僅台灣與福建人用，馬來西亞也很多人說河洛語。台灣有著多元族群，任何語言都無法代表台灣」、「本土意識不是用這樣呈現，本土意識是多元文化包容彼此」。