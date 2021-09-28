高雄1名黃姓男子4年前娶了越籍女子，但他控訴結婚以來遭妻子冷漠對待、拒絕行房，妻子不但要求分房睡，最後甚至搬離家中，讓他決定訴求離婚；但妻子辯稱離家是為了讓丈夫挽回她，2人仍有感情、不願離婚；不過法官審酌妻子曾傳訊息對丈夫說「如果離婚，我的激流鎮（應為居留證）會被收回」，認為妻子僅是為了台灣身分證才結婚，因此判准離婚。

判決書指出，黃男與弟弟2017年到越南與1對姊妹結婚，弟弟的婚姻相當美滿，但黃男卻指控與老婆結婚3年多鮮少互動，妻子態度冷漠、幾乎不行房，對方還主動要求分房睡，讓他相當難過，訴請離婚；而黃男的親屬也說，夫妻倆完全沒有交集，去年11月黃男妻子還將東西搬光離家，讓黃男找不到人。

黃男的母親也出面說媳婦冷漠，每次見面都在滑手機，或是用越南話講電話。不過黃男妻子在法庭上喊冤，她說是黃男先表現出冷漠態度，她搬出家是希望黃男能挽回她，藉此更重視她，因此她拒絕離婚；不過法院認為，黃男的親屬都一一證實2人互動鮮少，而黃男妻子並未主動修復夫妻關係，而是選擇離家，且兩人住在附近，也不見她回家。

此外，法官審酌黃男妻子曾傳訊息給丈夫「我不要回越南，我只想在這邊工作。如果我跟你離婚，我的激流鎮（應為居留證）會被政府收回來啦，我要怎麼辦。」判斷黃男妻子在意工作比婚姻還多，2人確實已無夫妻之實，因此判准離婚，可上訴。