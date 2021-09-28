國民黨台北市議員羅智強昨日（27）表示，有民眾對他說「謝謝強哥，如果不是你天天爬山，我還真不知道，台北有這麼多山」，這句話讓他深感意外與特別，但若非每天爬山，他確實也不知道台北竟有那麼多座山，他也誓言要達成集滿台北100座山計畫。此文獲得超過2.1萬個讚，有網友說，羅智強總能帶給大家驚喜與感動。

羅智強近來頻在臉書貼文描述當天的爬山心得，而非天天針貶政局，引人注目。昨日他在臉書發文表示，他意外收到了一個很特別的感謝：「謝謝強哥，如果不是你天天爬山，我還真不知道，台北有這麼多山。」羅坦言，如果不是「台北100步」這個計劃，他也不知道台北有這麼多的山，虎山、獅山、象山、豹山、福州山、中埔山、中正山、明舉山、紗帽山、白鷺鷥山、大崙頭山、大倫尾山、指南山，堪稱「山山相連到天邊」。

羅智強指出，27日他爬到第43座山「康樂山」，待攻克後，大湖公園旁的3座山：白鷺鷥山丶明舉山丶康樂山，就全數收集完畢；他也計畫要再找個假日，將這3座山其他串聯路線一次走完。

此文發出後獲得超過2.1萬個讚、超過300則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「你總是給我們太多的驚奇和驚喜！」「戰神果然強，連爬山毅力都如此驚人」、「名符其實的『強哥』，哪像我都只爬枕頭山」、「謝謝議員讓我們長知識，讓我能知道台北有這麼多步道，有您真好」、「下次可以寫台北100步的觀光導覽手冊」。此外，也有網友表示「除了爬山要開始戰鬥啦」，羅本人則回應：「今天開始恢復街頭演講」。