美國高超音速飛彈

就在美國和全球對手較勁，加速打造高超音速武器之際，五角大廈周一說，美國已成功試射比音速快5倍的吸氣式高超音速武器，而這是2013年以來首度成功試射這類武器。

據路透和《突發防務》（Breaking Defense）網27日報導，高超音速飛彈在大氣層上方飛行，時速約6200公里，被視為下一代武器，大幅縮短讓對手反應的時間，也打破了傳統的擊敗機制。

美國國防高等研究計劃署（DARPA）在聲明中說，「吸氣武高超音速器概念」（HAWC）測試是在上周進行。HAWC專案經理諾德勒（Andrew Knoedler）說，這讓相關概念化為可提供軍方下一代戰力的目標又邁進了一步。

不過，他也強調，目前並未設定技術轉移的日期，而他們已經準備好接下來的載具，將致力在今年稍晚進行更多飛行測試。測試的飛彈是由雷神技術（Raytheon Technologies）所打造，並由戰機發射。

雷神公司飛彈防務業務部總裁克雷默（Wes Kremer）說，五角大廈已認定，高超音速武器和反高超音速戰力是國家安全的頭號優先技術要務。而雷神飛彈防務先進技術副總裁魏藍（Colin Whelan）則說，這是創造歷史的時刻，這次成功為近期加強國家安全提供長程，可負擔得起的高超音速系統鋪了路。

專家說，美中和俄羅斯都有最廣泛的高超音速飛彈計畫，但中俄已遠遠領先美國。美國去年12月測試高超音速飛行器失敗，今年4月試射高超音速飛彈原型又失敗。而俄羅斯今年5月說，已測試了所向無敵的「撒旦2型」（Satan 2）高超音速飛彈。有些人認為，它能摧毀大如英格蘭或威爾斯的區域。而短短兩個月後，俄羅斯又成功試射了「鋯石」（Tsirkon，Zircon）高超音速巡弋飛彈。據俄羅斯總統普丁說，它能打擊世上任何地方，並避開美國防禦網。

至於中國則在大幅升級高超音速核彈和先進的洲際彈道飛彈，去年10月他們在沿海區部署了最先進的東風-17高超音速飛彈，為可能攻台作準備。它的最大射程可達2500公里，時速據稱最快可達12360公里，約為音速的10倍，並可搭載核彈頭。