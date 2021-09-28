1名老闆日前刊登求才訊息，之後收到1名男子主動寄出的履歷，履歷上還寫「個性樂觀隨和」等內容，不過因收到當天是週日，他並未馬上回覆，沒想到隔天凌晨對方竟傳訊息說「你眼睛瞎了是不是，看到履歷不會回一下嗎？」他則回應「你這種人不需要來我們這裡工作」，對方則繼續罵「去給狗幹」、「祝你們店倒」，讓他很傻眼。

該名網友在「爆料公社」發文表示，他日前在求職平台刊登1則徵才訊息，內容是藥局早班員工，之後收到1名陳姓男子主動寄出的履歷，因為收到當天是禮拜天，他並未回應，沒想到隔天凌晨1點時，對方竟傳訊息「你眼睛瞎了是不是，看到我履歷不會回一下嗎？我們在找工作的人心情都很差，請不要惹我們」。

雇主收到對方履歷表未即時回應，對方竟傳訊息說「你眼睛瞎了是不是，看到履歷不會回一下嗎？」（翻攝自「爆料公社」）

雇主收到對方履歷表未即時回應，對方竟傳訊息說「你眼睛瞎了是不是，看到履歷不會回一下嗎？」（翻攝自「爆料公社」）

該名網友當下看到對方的訊息內容，也回應說「你這種人也不需要來我們這裡工作」，對方則繼續怒罵「去死」、「去給狗幹」、「祝你們店倒」，他最後說會向徵才平台投訴，讓對方的帳號被封鎖，他最後將對話內容截圖並傳到網路上，無奈表示「現在的人都這樣找工作的嗎？」

其他網友則留言說，「笑死人，這倒底哪裡樂觀哪裡隨和啦？難道之後跟客人一言不合就罵人眼瞎嗎？」「工作沒找到結果先被吉（告）一道」、「看起來可能全世界都拒絕了他，才會這麼氣」、「這種應徵藥局錯了啦，應該要去應徵財務公司，絕對秒錄取」。