蘭嶼達悟族人李宇真2020年撿到近4公斤重龍涎香。（李宇真提供）

財神爺自己找上門！泰國普吉島一名66歲男子，日前在海灘跑步時，撿到一塊約19.5公斤的結晶物，手指一戳觸感黏黏的還散發奇怪的「腥臭味」，男子直覺這東西不尋常，送往當地的研究中心鑑定，確定是珍貴的天然龍涎香，初估市價約3千萬泰銖（約台幣2471萬元），若是優質龍涎香，價值更是上看3260萬泰銖（約台幣2686萬元），真的是天降橫財。

據泰國媒體報導，泰國普吉島當地村民永育表示，自己日前到邁考海灘(Mai Khao Beach)跑步運動時，在一家酒店前發現這個不明結晶物，好奇地用手指戳了一下，沾到了黏黏的油狀物質，湊近鼻子一聞，散發出一股腥臭味。

永育表示上網查資料後發現，這個物體和龍涎香很相似，於是帶回家再查詢更多資料，並點火試驗，發現和查到資料上的特徵一樣，心中有預感應該就是龍涎香。之後送往當地的研究中心鑑定後，初步證實這是一塊重達19.5公斤的天然龍涎香，市價約3千萬泰銖。

龍涎香是一種在抹香鯨腸道內形成的固態蠟狀可燃物質，，乾燥後能發出持久的香氣，點燃的效果更佳，在古代是頂級的天然香薰，也是名貴的貢品。歐洲人把龍涎香叫做「琥珀香」，法國人叫做「黃色的香料」。

由於龍涎香的香氣成份大部分已被化學合成物取代，加上近年各國禁止獵捕鯨類，天然龍涎香越來越少見，十分稀有，價格昂貴。台灣也曾有民眾在金門、蘭嶼海邊撿到天然龍涎香。