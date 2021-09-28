許多男性對於接種疫苗後能否打手槍感到疑惑，網路上甚至流傳接種疫苗後打手槍會影響疫苗抗體形成、會把疫苗排出去等傳言，重症醫療醫師黃軒今天表示，不少人私下問他相關問題，偏偏這些難以啓齒的疑問，老師也不會在課堂上說，因此他一次答覆，結論就是網友擔心的事全部不會發生。

「接種疫苗後是否可打手槍？」此議題在網路上引起熱議，許多年輕男網友在網路各平台發文詢問，像是台灣大學的男學生在Dcard表示，他之前看到BNT的文章說打完疫苗的三天後才能打手槍；文化大學男學生則指，聽說打完疫苗當天打手槍會把疫苗排出去；也有鄉民在PTT上PO文，他剛打完BNT，手臂還痠痠的，突然想打手槍卻發現打不下去。這些貼文一出都引起不小討論。

黃軒今天在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書指出，有關擔心打手槍和疫苗的問題，不只一位粉絲私下詢問。他也發現網路上竟流傳許多打手槍和疫苗的假訊息，包括打完疫苗後幾天才能打手槍、打手槍會影響疫苗抗體形成、會把疫苗排出去等。

黃軒苦笑說，實在太多人詢問，這些難以啓齒的、課堂老師也不說的，這些真實年輕大學生的生活疑惑，「我今天一律在此回答了，以上都不會！」他也提醒同學們，不要再敲他了，趕快轉PO給其他同學，安心過生活吧。