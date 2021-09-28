韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，劇中描述在現實生活中走頭無路的456名參賽者為了456億韓元的高額獎金，不惜賭上性命，接連挑戰6個兒童時代的遊戲。一名網友好奇發問，如果同樣的場景搬來台灣，「該以什麼遊戲當關卡？」貼文一出，鄉民紛紛回憶起兒時的遊戲，其中最多人點名的是紅綠燈、打陀螺及躲貓貓。

原PO日前於PTT八卦板指出，最近把最夯的韓劇《魷魚遊戲》追完了，看到劇中演員為了456億韓元的獎金，一連玩了6個兒時遊戲，若把同樣的場景搬到台灣，究竟可以玩什麼遊戲呢？

原PO提了6個遊戲，包括閃電布丁、鬥片、扯鈴、翻花繩、魚躍龍門及滿面全豆花，並詢問「若台灣要玩魷魚遊戲，要選哪6個？有沒有八卦？」

貼文曝光後，不少網友認為當然要選小時候在學校走廊玩的遊戲，因為空間夠大，大多數人提及紅綠燈、打陀螺及躲貓貓，其他人也紛紛表示「紅綠燈、鬼抓人、警察抓小偷、躲貓貓」、「踢毽子啊！不能強力踢出的就淘汰」、「躲避球，被球打到直接狙擊」、「不能少了紅綠燈」、「黑白ㄘㄟˋ」、「梅花梅花幾月開也不錯」、「老鷹捉小雞」等。

但留言中也有鄉民認為，這種類型的電影玩什麼樣的遊戲其實沒有差，只要將戲劇張力拉到最高，同樣也能創造話題、吸引觀眾目光。