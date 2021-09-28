許多人在外租屋，過著入不敷出的生活，絞盡腦汁想辦法省錢，近日網紅NanaQ在新發布的YouTube影片提到，節儉是美德，並分享女生節儉起來有多狠，透露自己沒辦信用卡，錢包裡只放500元現金，每個月領到薪水就會把規畫好的生活費分裝到信封袋，剩餘的錢通通存起來，平常只買生活必需品，引起網友熱議。

網紅NanaQ近日在YouTube上發布新影片，表示她在斷捨離物欲以後，開始維持理性消費的習慣，平常出門都是用極簡的小錢包，只有6個卡槽和1個拉鍊袋，平時裡面不會放超過500元的現金，也不會放信用卡，因為她沒有信用卡。

NanaQ表示，每月5日領薪水，她會把規劃好的生活費放入信封袋中，剩下多出來的錢則會轉到沒有卡片可提領的戶頭中，每個月能用的錢就是信封袋裡面的現金。而她買東西只會買自己需要並喜歡的東西，不會用衝動購物來紓壓、獲得滿足感。

NanaQ也說，她在假日不會安排時間去逛街，因為逛街對她來說是一件很累、很浪費時間的事情，她比較喜歡低成本、高品質的生活娛樂，像是看書、畫畫、踏青等。

NanaQ坦言，衣服對她來說不是奢侈品或戰利品，只是身分證的一種，衣櫃裡的25件衣服，足夠她因應各種場合的穿搭，也減少她選擇性障礙的機會；買菜的部分，她比較常去菜市場，因為東西較新鮮、價格也很實惠，如果時間無法配合只能去超市購物的話，她則會優先選擇「惜福良品」，並且自備購物袋，不會額外花錢買塑膠袋。

NanaQ指出，平日她都是自己下廚，由於肉品的價格較貴，所以她也比較少買，多以攝取雞蛋與豆類來補充蛋白質。如果在外面吃飯，她會提醒老闆裝半碗飯就好，秉持著能吃多少、就拿多少的原則，因為她不喜歡浪費食物。

NanaQ表示，由於她沒用化妝品、臉部保養品、沐浴乳、洗面乳、衛生紙、衛生棉、洗碗精等，所以在日用品的開銷上省了不少。她很喜歡一物多用的天然家事皂，拿來洗手、洗碗和洗衣服都可以，也省去回收許多瓶瓶罐罐的麻煩，重點是價格很便宜。

影片引起討論，不少網友被刷新三觀，並質疑NanaQ使用蘋果電腦、刺青和每月高達2萬元的房租，才須省吃省喝來貼補，實在有點本末倒置，只能說是貧窮，不能算是節儉吧！不過，也有網友認為節儉是一種美德，根本沒有什麼好批評的，人家把錢省下來去買需要的東西也沒錯。